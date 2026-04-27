Η σύνοδος των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επίσημη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, οι συζητήσεις για το άρθρο 42.7, η υπογραφή SOFA μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας, και όσα συνέβησαν το διήμερο 23 και 24 Απριλίου, προκαλούν εκνευρισμό στα κατεχόμενα. Μέσα από τη γνωστή τουρκοκυπριακή κινδυνολογία, Τουρκοκύπριοι ηγέτες υποστηρίζουν ότι οι ενέργειες αυτές θα επηρεάσουν αρνητικά το Κυπριακό αλλά και την… ειρήνη.

Τουρκοκύπριοι ηγέτες εμφανίστηκαν απειλητικοί κατά του Προέδρου Χριστοδουλίδη και των Ελληνοκυπρίων, ενώ χαρακτήρισαν ως αλαζόνα τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Απειλές κατά Χριστοδουλίδη

Πρωταγωνιστής των δηλώσεων ο Ουνάλ Ουστέλ, λεγόμενος «πρωθυπουργός» του κατοχικού καθεστώτος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τουρκοκυπριακού Τύπου, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη για τη συμφωνία SOFA με τη Γαλλία, ήταν απειλητικός: «Η σύστασή μου είναι να εγκαταλείψετε άμεσα αυτά τα επικίνδυνα βήματα. Διαφορετικά, ο χαμένος θα είστε και πάλι εσείς».

Σε γραπτή του δήλωση, ο Ουστέλ ισχυρίστηκε ότι οι τοποθετήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη, μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, είναι ικανές να πλήξουν σοβαρά το κλίμα ειρήνης και ηρεμίας στο νησί.

Χαρακτήρισε την αναφορά περί ανάπτυξης γαλλικών στρατευμάτων ως «εξαιρετικά επικίνδυνη, προκλητική και απαράδεκτη», υποστηρίζοντας ότι ενώ γίνεται λόγος για νέα διαπραγματευτική διαδικασία, την ίδια στιγμή «αγνοείται πλήρως ο τουρκοκυπριακός λαός».

Αναφερόμενος στη Γαλλία, έκανε λόγο για «αλαζονικές δηλώσεις» εκ μέρους του Προέδρου Μακρόν και υποστήριξε ότι η χώρα «μπορεί να προσφέρει μόνο μακροπρόθεσμη απογοήτευση», ενώ χαρακτήρισε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «υποκριτική» σε σχέση με τη στάση της στο Κυπριακό.

Επίθεση και κατά της ΕΕ

Σε άλλη δήλωσή του, ο Ουνάλ Ουστέλ επιτέθηκε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πραγματοποίηση της άτυπης συνόδου αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στην Κύπρο. Κατά τον Ουστέλ, η πραγματοποίηση της συνόδου έδειξε για ακόμα μια φορά ότι δεν άλλαξε η «μονομερής και απομακρυσμένη από τη δικαιοσύνη προσέγγιση» που επιδεικνύει εδώ και χρόνια η ΕΕ στο Κυπριακό.

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη για το άρθρο 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ, ο Ουστέλ την χαρακτήρισε «εξαιρετικά αξιοπρόσεκτη» και υποστήριξε ότι ο σκοπός της είναι ξεκάθαρος. Πρόσθεσε και τα εξής:

«Η ελληνοκυπριακή διοίκηση προτίθεται να συμπεριλάβει την Ευρώπη στις μαξιμαλιστικές της πολιτικές στην Ανατολική Μεσόγειο, να καταστήσει θεσμό την αναζήτηση στρατιωτικής προστασίας και να δημιουργήσει ένα πολιτικό μπλοκ ενάντια στην Τουρκία και την ΤΔΒΚ. Η ελληνοκυπριακή διοίκηση συνεχίζει με επιμονή να κάνει όλον τον κόσμο να αντιλαμβάνεται ως απειλή την Τουρκία και την ΤΔΒΚ και να παρουσιάζει το έργο της στοχοποίησης. Όμως, οι πραγματικότητες είναι ξεκάθαρες. Δεν είναι η Τουρκία ή ο τουρκοκυπριακός λαός εκείνοι που αυξάνουν την ένταση στην περιοχή. Αντιθέτως, είναι η ίδια η ελληνοκυπριακή διοίκηση, η οποία εξοπλίζεται με ταχύτητα τα τελευταία χρόνια, συνάπτει στρατιωτικές συμφωνίες με διάφορες χώρες, μετέτρεψε το νησί σε κέντρο ξένης στρατιωτικής παρουσίας, έριξε το νησί στη μέση των πολέμων και χρησιμοποιεί απειλητική γλώσσα τόσο για την Τουρκία όσο και για την ΤΔΒΚ».

Ενοχλήθηκε και ο Τατάρ

Από το χορό των αντιδράσεων δεν απουσίασε ο τέως ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ. Στη δική του δήλωση υποστήριξε ότι η διεξαγωγή συνόδων κορυφής «είναι εξαιρετικά λανθασμένη». Ισχυρίστηκε ακόμα ότι η ΕΕ διέπραξε αδικία κατά των Τουρκοκυπρίων εντάσσοντας την «ελληνοκυπριακή διοίκηση» στην Ένωση ως εκπρόσωπο ολόκληρου του νησιού. Ο Τατάρ υποστήριξε ότι η συνέχιση αυτής της προσέγγισης δεν συμβάλλει σε μια δίκαιη και μόνιμη λύση του Κυπριακού, αλλά αντιθέτως βλάπτει τη διαδικασία.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ο Τατάρ υποστήριξε ότι αυτές φέρουν τον χαρακτήρα συγκαλυμμένης στήριξης στις «μαξιμαλιστικές θέσεις» της ελληνοκυπριακής πλευράς.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι τα μηνύματα που δόθηκαν στη σύνοδο και οι στρατιωτικές σχέσεις της Κύπρου με διάφορες χώρες ενδυναμώνουν την άποψη ότι το δίδυμο Ελληνοκύπριοι–Ελλάδα δεν επιθυμεί συμφωνία στην Κύπρο, αλλά στόχος του είναι η εκδίωξη της Τουρκίας από το νησί και η μετατροπή του τουρκοκυπριακού «λαού» σε μειονότητα.

Στο στόχαστρο και η Ούρσουλα

Ακόμα και ο Κεμάλ Μπαϊκαλλί επιτέθηκε κατά Ευρωπαίων αξιωματούχων. Στη δική του τοποθέτηση, τα έβαλε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία κάλεσε να «μην δηλητηριάζει το κλίμα που χρειάζεται για τη λύση».

Κατά τον Μπαϊκαλλί, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν περνά στην κατεχόμενη Κύπρο ακόμα και για να δει τα έργα που χρηματοδοτεί η ΕΕ στο πλαίσιο του Κανονισμού Οικονομικής Βοήθειας, δεν συναντάται με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων – τον οποίο είχε συναντήσει ο εκπρόσωπός της – και έβαλε την Τουρκία στην ίδια κατηγορία με τη Ρωσία και την Κίνα, παρότι χρειάζεται να είναι μέρος της λύσης.