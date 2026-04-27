Αλληλεγγύης και στη φετινή Πορεία Χριστοδούλας, επέδειξε η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, συγκεντρώνοντας πάνω από €16.000.

Η ετήσια Πορεία Χριστοδούλας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο και διοργανώθηκε από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων (ΒΒ), με τη συμμετοχή της Υφυπουργού Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, συγκέντρωσε €16.000 για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

Η φιλανθρωπική πορεία, που φέτος συμπληρώνει 21 χρόνια, πραγματοποιήθηκε και στις Ανατολικές και στις Δυτικές περιοχές των ΒΒ και προσέλκυσε εκατοντάδες συμμετέχοντες από 47 τοπικές κοινότητες.

Η πορεία στη Λεμεσό ξεκίνησε από τον Αστυνομικό Σταθμό των ΒΒ στο Ακρωτήρι και κατέληξε στην πλατεία του χωριού Ασώματος. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης η φιλαρμονική και η χορωδία του Δήμου Κουρίου, καθώς και διάφορες τοπικές ομάδες και σύλλογοι.

Σε δηλώσεις της κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, ανέφερε: «Η Πορεία Χριστοδούλας αποτελεί ένα ισχυρό σύμβολο αλληλεγγύης και συμπόνιας, υπενθυμίζοντας μας ότι η συλλογική δράση μπορεί να κάνει ουσιαστική διαφορά στη στήριξη των συνανθρώπων μας και στην ενίσχυση της κοινωνίας μας.

«Η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη στέκεται έμπρακτα στο πλευρό όλων όσων έχουν ανάγκη, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική πρόνοια, ενισχύουν την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων και διασφαλίζουν ότι κανένα άτομο ή οικογένεια δεν μένει χωρίς φροντίδα, αξιοπρέπεια και ευκαιρίες».

Εκφράζοντας τις ευχαριστίες της προς όλους όσους συμμετείχαν, η Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής των ΒΒ στο Ακρωτήρι, Αστυνόμος Μελίνα Παπαγρηγορίου, δήλωσε: «Η σημερινή πορεία αποτέλεσε μια δυνατή ανθρώπινη αλυσίδα ελπίδας, γενναιοδωρίας και συμπόνιας. Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο για την ακούραστη προσφορά και τη διαχρονική του συμβολή, καθώς και προς την Υφυπουργό Ναυτιλίας, κα Μαρίνα Χατζημανώλη, για τη στήριξη και τη θερμή παρουσία της.

«Θερμές ευχαριστίες απευθύνω επίσης στο Δήμο Κουρίου για τη σημαντική συμβολή του στην επιτυχία της πορείας, καθώς και σε όλες τις κοινότητες και οργανωμένα σύνολα που συμμετείχαν. Η παρουσία σας δεν ήταν απλώς συμβολική· ήταν ουσιαστική, συγκινητική και γεμάτη νόημα. Δώσατε ζωή σε αυτή την πορεία και δείξατε τι σημαίνει πραγματική ενότητα και αλληλεγγύη.

«Σήμερα στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: κανείς δεν είναι μόνος. Όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να στηρίξουμε, να δώσουμε ελπίδα και δύναμη σε όσους το έχουν πραγματικά ανάγκη. Σας ευχαριστώ όλους».

Ο Χρήστος Πετρίδης από τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου πρόσθεσε: «Η Πορεία Χριστοδούλας, με 51 χρόνια συνεχούς παρουσίας, αποτελεί ζωντανό σύμβολο αλληλεγγύης, φροντίδας και συλλογικής ευθύνης.

«Δίνει ουσιαστικό νόημα σε κάθε δράση του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου από την ανακουφιστική φροντίδα και την κατ’ οίκον νοσηλευτική υποστήριξη, μέχρι την ψυχολογική, κοινωνική και φυσιοθεραπευτική στήριξη, τη μεταφορά ασθενών, τα προγράμματα πρόληψης και έρευνας.

«Κάθε βήμα μας έχει νόημα. Κάθε συμμετοχή μετράει. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για αλληλεγγύη, φροντίδα και ελπίδα».

Επίσης, την περασμένη εβδομάδα στις ΒΒ Επισκοπής, διοργανώθηκε σειρά φιλανθρωπικών εκδηλώσεων για τη στήριξη Κύπριου εργαζομένου που υποβάλλεται αυτή την περίοδο στον δεύτερο κύκλο θεραπείας για καρκίνο, συμπεριλαμβανομένων χημειοθεραπείας και ανοσοθεραπείας. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Cancer Research UK και στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.