Ένα από τα επαγγέλματα που βρίσκονται συνεχώς στην επικαιρότητα, με κομβική σημασία για την ανθρώπινη ζωή, από φέτος ασκείται με τρόπο ακόμη πιο σωστό για το κοινό και για τους ίδιους τους λειτουργούς του. Ο λόγος για τους διασώστες, των οποίων κατοχυρώνεται πλέον και θεσμικά μετά την σχετική τροποποίηση του Περί Διασωστών Νόμου από την προηγούμενη Βουλή.

Αυτό τονίζει με δηλώσεις του στον «Φ» ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος επισημαίνει παράλληλα ότι το επάγγελμα του διασώστη στην Κυπριακή Δημοκρατία αναγνωρίζεται πλέον επίσημα, ανοίγοντας τον δρόμο για αναβάθμιση, επαγγελματισμό και προοπτική.

Ο κ. Σαββίδης, αναφέρει παράλληλα ότι ταυτόχρονα, ψηφίστηκε και σχετική τροπολογία διασφαλίζοντας τους απόφοιτους με διετή φοιτητική φοίτηση μέχρι και το 2024, καθώς από εδώ και στο εξής η εκπαίδευση των διασωστών καθορίζεται ως τριετής.

Ένα βήμα μπροστά για την υγεία, την ασφάλεια και τον σεβασμό σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, επεσήμανε, εκφράζοντας και ευχαριστίες στον Υπουργό Υγείας για την καθοριστική συμβολή του στην προώθηση και ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής μεταρρύθμισης που καθυστερούσε για χρόνια.