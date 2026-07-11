Στη δημιουργία μιας σύγχρονης μονάδας διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), μπαταριών και ληγμένων οικιακών φαρμάκων στον Δήμο Νότιας Λευκωσίας – Ιδαλίου, προωθεί ο Οργανισμός WEEE Cyprus Ltd.

Το έργο αφορά την αλλαγή χρήσης υφιστάμενου υποστατικού από βιομηχανική αποθήκη σε πρότυπο κέντρο παραλαβής, διαλογής, αποσυναρμολόγησης και προσωρινής αποθήκευσης, με συνολικό εκτιμώμενο κόστος ύψους €1.300.000.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η εταιρεία Flanxo Holdings Ltd, με κύριο διαχειριστή τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό WEEE Cyprus Ltd. Η WEEE Cyprus αποτελεί το μοναδικό αδειοδοτημένο Συλλογικό Σύστημα Διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. στην Κύπρο και συνεργάζεται στενά με την Green Dot (Cyprus) για τη λειτουργία του όλου συστήματος.

Η νέα μονάδα ανακύκλωσης θα έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται περίπου 5.190 τόνους αποβλήτων ετησίως. Οι κύριες δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται στη μονάδα κατά το στάδιο λειτουργίας είναι η παραλαβή, διαλογή και προσωρινή αποθήκευση μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών, μικρών ηλεκτρικών συσκευών, οθόνες – τηλεοράσεις, ψυγεία, κλιματιστικά, μπαταρίες, τόνερ/ μελανιών, λαμπτήρων φθορισμού και ληγμένων φαρμακευτικών προϊόντων.

Στόχος της επένδυσης είναι η δραστική μείωση του όγκου των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, όπως επίσης και η αναβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος μέσω της ορθής ανάκτησης υλικών.

Το εργοστάσιο θα λειτουργεί ως σταθμός παραλαβής, οπτικού ελέγχου, ζύγισης και χειροδιαλογής. Με βάση τις δεκαετείς προβλέψεις, οι ετήσιες ποσότητες ανά ρεύμα αποβλήτων εκτιμώνται ως εξής: Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Μεγάλες/ μικρές συσκευές, οθόνες, ψυγεία, κλιματιστικά, φωτοβολταϊκά) 5.000 τόνους, Μπαταρίες 90 τόνους, Τόνερ / μελάνια 50 τόνους, Λαμπτήρες φθορισμού 35 τόνους, Ληγμένα οικιακά φάρμακα 15 τόνους.

Βασική προϋπόθεση για την παραλαβή οποιουδήποτε αποβλήτου στη μονάδα είναι η πλήρης απουσία υπολειμμάτων υγρών. Τα διαλεγμένα υλικά θα παραμένουν στην εγκατάσταση για σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι να παραληφθούν από εξειδικευμένους αδειοδοτημένους εργολάβους.

Το έργο θα αναπτυχθεί σε τεμάχιο έκτασης 6.509 τ.μ. εντός της Ειδικής Βιομηχανικής Ζώνης Κατηγορίας Α’ (αυξημένου βαθμού οχληρίας) στο Δάλι, γεγονός που καθιστά τη χρήση απόλυτα συμβατή με τις πολεοδομικές ζώνες της περιοχής.

Δεδομένου ότι το κτήριο είναι ήδη υφιστάμενο, οι εργασίες κατασκευής θα είναι περιορισμένης κλίμακας και θα διαρκέσουν μόλις 4 μήνες. Αυτές θα περιλαμβάνουν την ασφαλτόστρωση του εξωτερικού χώρου με σκοπό τη σφράγιση του εδάφους για αποτροπή ρύπανσης, τη δημιουργία στεγασμένου χώρου διαλογής και την εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας.