Ποινή φυλάκισης δέκα ετών επέβαλε σήμερα (29/7) το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε 46χρονο, ο οποίος παραδέχθηκε την κατηγορία της κατοχής, με σκοπό την προμήθεια, οκτώ κιλών κοκαΐνης.

Η απόφαση του Κακουργιοδικείου ήταν ομόφωνη. Όπως ανέφερε κατά την ανάγνωσή της η Πρόεδρος του Δικαστηρίου, μετά την παραδοχή του κατηγορούμενου στη σοβαρότερη κατηγορία που αφορούσε την κατοχή, με σκοπό την προμήθεια της επίδικης ποσότητας κοκαΐνης, οι υπόλοιπες κατηγορίες ανεστάλησαν από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Κατά την επιμέτρηση της ποινής, το Δικαστήριο έλαβε υπόψη ως μετριαστικούς παράγοντες την άμεση παραδοχή του κατηγορούμενου, την ειλικρινή μεταμέλειά του, καθώς και τη συνεργασία του με την Αστυνομία. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο γεγονός ότι παρείχε σημαντικές πληροφορίες στις Αρχές και κατονόμασε το πρόσωπο που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, του είχε δώσει οδηγίες για την παραλαβή και τη διακίνηση των ναρκωτικών.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Κακουργιοδικείου, οι πληροφορίες που έδωσε ο 46χρονος οδήγησαν στη σύλληψη του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο πλέον αντιμετωπίζει ποινική δίωξη ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Ο 46χρονος διαθέτει τον εαυτό του στο να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Το Δικαστήριο αναφέρθηκε εκτενώς στην ειλικρινή μεταμέλεια του κατηγορούμενου, επισημαίνοντας ότι η άμεση παραδοχή του υπήρξε καταλυτική για την εξέλιξη της υπόθεσης. Τόνισε, παράλληλα, ότι υπό άλλες περιστάσεις η ποινή που θα επιβαλλόταν θα ήταν αισθητά αυστηρότερη.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση άρχισε στις 12 Αυγούστου 2025, όταν η ΥΚΑΝ έλαβε πληροφορία ότι ο 46χρονος εμπλεκόταν στην εμπορία και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης και κάνναβης, τις οποίες απέκρυπτε σε όχημα σταθμευμένο σε περιοχή μακριά από την κατοικία του.

Ο 46χρονος τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση από το μεσημέρι της ίδιας ημέρας. Αρχικά εντοπίστηκε να μεταβαίνει στην οικία του και ακολούθως σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Επισκοπή, όπου συνομίλησε με διάφορα πρόσωπα. Λίγο αργότερα πλησίασε πεζός σταθμευμένο όχημα, άνοιξε τον χώρο αποσκευών και επέστρεψε στο δικό του αυτοκίνητο, με το οποίο αναχώρησε και μετέβη ξανά στην κατοικία του.

Περίπου στις 13:10 επέστρεψε στο ίδιο συνεργείο, στάθμευσε εκ νέου, πλησίασε το ίδιο όχημα, άνοιξε τον χώρο αποσκευών, παρέλαβε μία μαύρη νάιλον τσάντα και επέστρεψε στο αυτοκίνητό του. Ακολούθησε καταδίωξη και ανακοπή του από μέλη της ΥΚΑΝ.

Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στη νάιλον τσάντα που κρατούσε ο 46χρονος εντοπίστηκε ποσότητα κοκαΐνης βάρους περίπου ενός κιλού με αποτέλεσμα τη σύλληψή του για αυτόφωρο αδίκημα.

Ακολούθως, οι εξετάσεις οδήγησαν στον εντοπισμό ακόμη οκτώ κιλών κοκαΐνης, τα οποία βρίσκονταν κρυμμένα σε όχημα που ανήκε στον αδελφό του κατηγορούμενου. Ο τελευταίος εκτίει ποινή φυλάκισης εννέα ετών στις Κεντρικές Φυλακές για άλλη υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τη γραπτή μαρτυρία, ο 46χρονος είχε μεταφέρει το όχημα με τα ναρκωτικά στο συνεργείο και είχε θεαθεί επανειλημμένα να ανοίγει τον χώρο αποσκευών του πριν από την ανακοπή και τη σύλληψή του.

Η αξία της ποσότητας των οκτώ κιλών κοκαΐνης εκτιμάται ότι υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ.