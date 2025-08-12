Ποσότητα πέραν των 8 κιλών κοκαΐνης εντόπισε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ) Λεμεσού κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, η οποία κατέληξε στη σύλληψη 45χρονου.

Μετά τη σύλληψή του, ακολούθησε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν περίπου 40 κούτες με καπνικά προϊόντα.

Ο ύποπτος είχε τεθεί υπό στενή παρακολούθηση, έπειτα από πληροφορίες που έλαβε η ΥΚΑΝ, ότι κατείχε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Εντοπίστηκε σε υποστατικό στην Ερήμη και αφού επιβιβάστηκε στο όχημά του, ακολούθησε καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ρίχθηκε προειδοποιητικός πυροβολισμός, ενώ σε κάποιο σημείο το όχημα του 45χρονου, αφού περικυκλώθηκε, συγκρούστηκε με περιπολικό.

Στη συνέχεια, ο ύποπτος άρπαξε μια τσάντα που είχε στην κατοχή του και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο ανακόπηκε από μέλη της ΥΚΑΝ.

Σε έρευνα που έγινε στην τσάντα καθώς και σε άλλο όχημα εντοπίστηκαν πέραν των 8 κιλών κοκαΐνης.

Οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη ενώ ο ύποπτος οδηγήθηκε στα γραφεία της ΥΚΑΝ Λεμεσού για ανάκριση.