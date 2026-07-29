Τη νέα επίσημη τουριστική ιστοσελίδα της Λεμεσού και μια σειρά σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων παρουσίασε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού (ΕΤΑΠ), στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της προβολής του προορισμού.

Η νέα πλατφόρμα, η οποία υλοποιήθηκε με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού, λειτουργεί ως ο επίσημος ψηφιακός οδηγός της Λεμεσού, συγκεντρώνοντας σε ένα σημείο όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο επισκέπτης για να οργανώσει το ταξίδι του και να γνωρίσει την πόλη και την ύπαιθρο της επαρχίας.

Στην ιστοσελίδα περιλαμβάνονται πληροφορίες για αξιοθέατα, θεματικές διαδρομές, παραλίες, χωριά, ξενοδοχεία, υπαίθριες δραστηριότητες και αυθεντικές εμπειρίες, ενώ παρέχονται και χρήσιμες πληροφορίες που διευκολύνουν τον προγραμματισμό της επίσκεψης.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νέας πλατφόρμας αποτελεί το AI Chatbot, το οποίο προσφέρει άμεση, εξατομικευμένη και πολυγλωσσική ενημέρωση, προτείνοντας αξιοθέατα, διαδρομές, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε επισκέπτη.

Παράλληλα, έχει ενσωματωθεί μια νέα διαδραστική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Λεμεσού, καθώς και ηλεκτρονικό ημερολόγιο εκδηλώσεων, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για πολιτιστικές, αθλητικές και γαστρονομικές διοργανώσεις που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη, ο πρόεδρος της ΕΤΑΠ Λεμεσού, Ανδρέας Τσουλόφτας, ανέφερε ότι η νέα ιστοσελίδα αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής ψηφιακού μετασχηματισμού του οργανισμού, σημειώνοντας πως η τεχνολογία δεν αποτελεί πλέον μόνο εργαλείο προβολής, αλλά μέσο αναβάθμισης της εμπειρίας του επισκέπτη και ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της Λεμεσού.

Όπως ανέφερε, η ΕΤΑΠ συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος μέσα από την ανάδειξη της πόλης και της υπαίθρου, των θεματικών διαδρομών, της γαστρονομίας, του φυσικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς, αξιοποιώντας παράλληλα καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Λεμεσού και η καθιέρωσή της ως σύγχρονου, βιώσιμου και ολόχρονου τουριστικού προορισμού, προσφέροντας στους επισκέπτες εύκολη πρόσβαση σε αξιόπιστη και συνεχώς ανανεωμένη τουριστική πληροφόρηση.