Η ραγδαίας εξάπλωσης του λεοντόψαρου (Pterois miles) στις κυπριακές θάλασσες περνά… από την κουζίνα! Σε μια συντονισμένη προσπάθεια μετατροπής μιας σοβαρής οικολογικής απειλής σε αλιευτικό και γαστρονομικό πλούτο, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου προχωρεί σε στοχευμένη καμπάνια.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η υλοποίηση και η προβολή ολοκληρωμένης εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το λεοντόψαρο στην Κύπρο, με στόχο την ανάδειξη της γαστρονομικής του αξίας, την ενίσχυση της κατανάλωσής του και την ενημέρωση του κοινού για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη διαχείριση του είδους.

Η εκστρατεία περιλαμβάνει τον σχεδιασμό δημιουργικής ταυτότητας και επικοινωνιακού υλικού, τη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, την υλοποίηση ψηφιακής διαφημιστικής καμπάνιας, τη συνεργασία με επαγγελματίες σεφ για την ανάπτυξη και προώθηση συνταγών, την παραγωγή και εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, καθώς και δράσεις προβολής μέσω υπαίθριας διαφήμισης, διαφημιστικών πινακίδων, ραδιοφωνικής διαφήμισης, διαφήμισης σε λεωφορεία και παραγωγής προωθητικών banners.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η αγορά υπηρεσιών για τη διενέργεια ολοκληρωμένης διαφημιστικής εκστρατείας με στόχο την προώθηση της κατανάλωσης του λεοντόψαρου στην Κύπρο και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς και αλιείας, ενώ επιδιώκεται η αλλαγή αντίληψης του κοινού από «ξενικό είδος» σε «γαστρονομική επιλογή».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις €80.000 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ενώ η χρηματοδότηση καλύπτεται από το Πρόγραμμα «Θάλασσα, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια 2021 – 2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το λεοντόψαρο αποτελεί ένα από τα πιο επιθετικά εισβολικά είδη στην Ανατολική Μεσόγειο. Χωρίς φυσικούς θηρευτές στις κυπριακές θάλασσες, καταναλώνει μεγάλες ποσότητες γόνου ντόπιων ψαριών, προκαλώντας σημαντική διαταραχή στη θαλάσσια βιοποικιλότητα και οικονομική ζημία στους επαγγελματίες αλιείς. Ωστόσο, το κρέας του είναι εξαιρετικά νόστιμο, θρεπτικό και απόλυτα ασφαλές προς βρώση, εφόσον αφαιρεθούν τα δηλητηριώδη αγκάθια του κατά τον καθαρισμό.

Επομένως, ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος ελέγχου του πληθυσμού του λεοντόψαρου είναι η συστηματική αλιεία και η ένταξή του στο καθημερινό διαιτολόγιο των καταναλωτών και στα μενού των εστιατορίων.

Ο ανάδοχος θα κληθεί να αναπτύξει ένα ευρύ και συντονισμένο πλάνο επικοινωνίας που περιλαμβάνει τουλάχιστον 4 εμφανίσεις σε δημοφιλείς εκπομπές με τη συμμετοχή 4 αναγνωρισμένων σεφ. Μάλιστα, τουλάχιστον μία εκπομπή θα πραγματοποιηθεί με εξωτερικό γύρισμα σε ψαρόβαρκα ή αλιευτικό καταφύγιο δίπλα σε επαγγελματία αλιέα.

Περαιτέρω, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τη δημιουργία πρωτότυπων βίντεο μικρής διάρκειας για προβολή στα ψηφιακά μέσα, αλλά και καμπάνιες σε Meta (Facebook/Instagram), Google (Search & Display), YouTube και TikTok με συγκεκριμένους δείκτες μετατροπής, όπως προβολή συνταγών, επισκέψεις σε landing page και προβολές βίντεο. Περαιτέρω, για 6 συνεχόμενους μήνες να τοποθετηθούν 4 γιγαντοαφίσες για υπαίθρια διαφήμιση. Επίσης, τα τοποθετηθούν τουλάχιστον 20 σημεία με Digital Panels & City Light Panels σε 4 πόλεις και τουριστικές περιοχές σε εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια, μαρίνες για 3 μήνες στην αγγλική γλώσσα.

Η διαφήμιση περιλαμβάνει ολική επικάλυψη σε 3 λεωφορεία για 6 μήνες, μετάδοση τουλάχιστον 400 ραδιοφωνικών σποτ και εκτύπωση 4.800 εντύπων συνταγών.

Η υπαίθρια διαφήμιση (City Light & Digital Panels) θα διεξαχθεί αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα για την προσέλκυση τουριστών, ενώ τα social media και οι λοιπές δράσεις θα είναι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Η οικονομική προσφορά των €80.000 περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών υλοποίησης με κόστη εκτύπωσης, αμοιβές σεφ, δικαιώματα χρήσης, παραγωγές γυρισμάτων, ενοικιάσεις διαφημιστικών χώρων (billboards, λεωφορεία, panels) καθώς και το κόστος αγοράς διαφημιστικού χρόνου στο ραδιόφωνο και στα social media.