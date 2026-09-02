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Πρόσθετες διευκολύνσεις για τους δικαστηριακούς συντάκτες, μεταξύ των οποίων η είσοδός τους στις δικαστικές αίθουσες με επίδειξη δημοσιογραφικής ταυτότητας χωρίς έλεγχο από την ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας, ζήτησε η Ένωση Συντακτών Κύπρου (ΕΣΚ) από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΣΚ, αντιπροσωπεία της είχε τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, συνάντηση με την Πρόεδρο και μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ύστερα από αίτημα της συντεχνίας, με αντικείμενο τη διευκόλυνση του έργου των δικαστηριακών συντακτών.

Όπως αναφέρεται, η ΕΣΚ ζήτησε όπως οι δικαστηριακοί συντάκτες μπορούν να εισέρχονται στις δικαστικές αίθουσες με την επίδειξη της δημοσιογραφικής τους ταυτότητας, χωρίς να υποβάλλονται στον έλεγχο της ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας που επιτηρεί τα δικαστήρια, σημειώνοντας ότι ανάλογη ρύθμιση ισχύει για τους δικηγόρους. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΣΚ ανέλαβε να καταρτίσει σχετικό μητρώο.

Παράλληλα, η συντεχνία ζήτησε να περιοριστεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ο χρόνος που μεσολαβεί από την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης μέχρι τη διαδικτυακή ανάρτησή της, ώστε να είναι δυνατή η άμεση δημοσιογραφική αξιοποίησή της.

Έθεσε ακόμη το ζήτημα της εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα της ανωνυμοποίησης καταδικασθέντων σε δικαστικές αποφάσεις, ζητώντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σχετική πρακτική να εφαρμόζεται «με φειδώ και όχι δογματικά ή τυπολατρικά».

Η ΕΣΚ αναφέρει ότι η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και ότι τα ζητήματα που έθεσε η συνδικαλιστική πλευρά αντιμετωπίστηκαν με πνεύμα συνεργασίας και καλής θέλησης από τη δικαστική εξουσία, με στόχο την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων.

Προσθέτει ότι ο διάλογος μεταξύ του Ανωτάτου Δικαστηρίου και της Ένωσης Συντακτών Κύπρου θα συνεχιστεί, ενώ αποφασίστηκε να προωθηθούν και συγκεκριμένες συνέργειες.

Στη συνάντηση, από πλευράς Ανωτάτου Δικαστηρίου, παρέστησαν η Πρόεδρος του Σώματος Κατερίνα Σταματίου, τα μέλη Λένα Δημητριάδου Ανδρέου και Άγγελος Δαυίδ, καθώς και ο Πρωτοκολλητής του Ανωτάτου Ανδρέας Τσερκέζος.

Την αντιπροσωπεία της ΕΣΚ αποτελούσαν ο Πρόεδρος Γιώργος Φράγκος, ο Αντιπρόεδρος Φάνης Μακρίδης και το μέλος της συντεχνίας και δικαστηριακός συντάκτης Νέαρχος Κυπριανού.

ΚΥΠΕ