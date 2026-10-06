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Ο πρώτος ενεργειακά αυτόνομος δήμος της Κύπρου καθίσταται σταδιακά ο Δήμος Αραδίππου, που έχει δρομολογήσει τη δημιουργία και δεύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου, ενώ θέλει να κατασκευάσει και χώρο αποθήκευσης ενέργειας.

Το νέο φωτοβολταϊκό πάρκο, που θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια, αναμένεται να κοστίσει €4.2 εκατ. και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αραδίππου. Θα δημιουργηθεί δίπλα από το υφιστάμενο και θα έχει ισχύ 3.61MW. Ανάδοχος του έργου είναι η κοινοπραξία S. HADJICHRISTOFI CONSTRUCTION LTD & INTESO CONSTRUCTION LTD & TQES L.L.C. JV, με την οποία έχει υπογραφεί πρόσφατα η σχετική σύμβαση.

«Η δημιουργία του δεύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος και στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας του δήμου, δημιουργώντας παράλληλα μακροπρόθεσμα οφέλη για την τοπική κοινωνία, αλλά και για τον εθνικό στόχο της ενεργειακής ουδετερότητας», ανέφερε στον «Φ» ο δήμαρχος Αραδίππου, Χριστόδουλος Πάρτου, υποδεικνύοντας πως το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία χώρου αποθήκευσης ενέργειας, ώστε να καταστεί εφικτή η πλήρης εκμετάλλευση των φωτοβολταϊκών πάρκων. «Ήδη έχουμε ξεκινήσει σχετική διαδικασία μέσω της ΡΑΕΚ», πρόσθεσε, υποδεικνύοντας πως με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατή η ηλεκτροδότηση όλων των υποδομών του δήμου. «Θέλουμε να καλυφθούν οι ανάγκες των κτηρίων του δήμου, του οδικού φωτισμού, αλλά και νέων υποδομών που θα δημιουργηθούν. Η επιθυμία μας είναι το νέο φωτοβολταϊκό πάρκο να καλύψει τις ανάγκες των νέων κτηρίων του δήμου που θα είναι το θέατρο, η Δημοτική Βιβλιοθήκη, το μεγάλο πάρκο που θα δημιουργηθεί στην περιοχή Ριζοελιάς και το νέο περιφερειακό γήπεδο για το οποίο αναμένουμε πολεοδομική άδεια», σημείωσε.

Σημειώνεται πως από πέρσι βρίσκεται σε λειτουργία το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο του δήμου δυναμικότητας 2.96 MW. Το κόστος του ανήλθε στα €3.250.000 (πλέον ΦΠΑ) και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής ΘΑλΕΙΑ 2021 – 2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.