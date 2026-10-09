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Ένας ακόμη γύπας εντοπίστηκε νεκρός και άλλος ένας σοβαρά τραυματισμένος κάτω από πασσάλους της ΑΗΚ στην περιοχή της Κορφής, όπου έχουν καταγραφεί πλέον έξι θάνατοι γυπών. Το ανησυχητικό είναι πως η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας είχε προειδοποιήσει την ΑΗΚ για την επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πασσάλων από τις αρχές του 2025, πριν ακόμη χαθεί ο πρώτος γύπας. Παρά τις παρεμβάσεις που έγιναν, ο κίνδυνος παραμένει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, τα δύο νέα περιστατικά καταγράφηκαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, κάτω από πασσάλους ηλεκτρικού ρεύματος Μέσης Τάσης του δικτύου της ΑΗΚ.

Πρόκειται για το έκτο περιστατικό θανάτου γύπα στην περιοχή, ενώ συνολικά έχουν καταγραφεί επτά περιστατικά, εκ των οποίων τα έξι αφορούν νεκρά πτηνά και το ένα σοβαρό τραυματισμό.

Όπως επισημαίνει η Υπηρεσία, οι συγκεκριμένοι πάσσαλοι είχαν χαρακτηριστεί ως σημεία πολύ υψηλού κινδύνου για την ορνιθοπανίδα από τις αρχές του 2025, πολύ πριν καταγραφεί η πρώτη απώλεια. Συνεπώς, όπως τονίζεται, ο κίνδυνος ήταν γνωστός και είχε επισημανθεί εγκαίρως.

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας σημειώνει ότι ο γύπας είναι ένα σπάνιο και αυστηρά προστατευόμενο είδος, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «υπό απειλή» από την εθνική νομοθεσία.

Παράλληλα, υποδεικνύει πως η τοποθέτηση μονωτικού υλικού στους πασσάλους από την ΑΗΚ δεν αποδείχθηκε αρκετή για την εξάλειψη του κινδύνου ηλεκτροπληξίας.

Όπως αναφέρεται, η Υπηρεσία είχε εισηγηθεί την τοποθέτηση πλήρως μονωμένου αγωγού τύπου XLPE ή την υπογειοποίηση του δικτύου, μέτρα που, σύμφωνα με την ίδια, θα εκμηδένιζαν τον κίνδυνο. Για το θέμα είχαν αποσταλεί σχετικές επιστολές προς την ΑΗΚ στις 17 Οκτωβρίου 2025 και στις 20 Μαρτίου 2026.

Ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις στο δίκτυο της ΑΗΚ

Η Υπηρεσία τονίζει την ανάγκη οι παρεμβάσεις σε σημεία του δικτύου ηλεκτροδότησης που έχουν αναγνωριστεί ως επικίνδυνα για τα πτηνά να γίνονται έγκαιρα και με κατάλληλες τεχνικές λύσεις, ώστε να παρέχουν ουσιαστική προστασία.

Ιδιαίτερη προσοχή, όπως σημειώνει, πρέπει να δίνεται σε περιοχές Natura 2000, δασικές εκτάσεις, περάσματα πτηνών και περιοχές όπου ζουν απειλούμενα είδη.

Πάγια θέση της Υπηρεσίας είναι η υπογειοποίηση των νέων δικτύων ηλεκτροδότησης σε τέτοιες περιοχές, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τα υφιστάμενα δίκτυα.

Καταλήγοντας, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας υπενθυμίζει ότι τα δίκτυα ηλεκτροδότησης αποτελούν σοβαρή απειλή για την άγρια πανίδα, κυρίως λόγω ηλεκτροπληξιών και προσκρούσεων πτηνών, κάτι που έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα και στην Κύπρο.

Επισημαίνει ακόμη πως τα δίκτυα ηλεκτροδότησης μπορούν να αποτελέσουν αιτία πρόκλησης πυρκαγιών, με σοβαρές συνέπειες για την πανίδα και τη χλωρίδα, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής.

Για τον λόγο αυτό, επαναλαμβάνει την ανάγκη άμεσης λήψης διορθωτικών μέτρων και υιοθέτησης νέων πρακτικών, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για την άγρια ζωή και το φυσικό περιβάλλον της Κύπρου.