Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τους Γύπες, το Τμήμα Δασών σημειώνει σε ανάρτηση του ότι για περισσότερες από τρεις δεκαετίες λειτουργεί την ταΐστρα γυπών στον Άγιο Ιωάννη Πάφου, στηρίζοντας την προσπάθεια αποκλειστικά με δικούς του πόρους, προσωπικό και προϋπολογισμό.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανάρτηση του Τμήματος Δασών, η δράση αυτή ξεκίνησε το 1992 και συνεχίζεται αδιάλειπτα μέχρι σήμερα.

Το Τμήμα τονίζει ότι η ταΐστρα αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τη διατήρηση και διάσωση του γύπα στην Κύπρο, αλλά και για τη γενικότερη προστασία της βιοποικιλότητας και της οικολογικής ισορροπίας. Υπενθυμίζει επίσης ότι ήταν ο πρώτος φορέας που ανέλαβε δράσεις για τη σωτηρία του γύπα πριν από 33 χρόνια, μελετώντας τη βιολογία και την οικολογία του είδους στο νησί και καταγράφοντας ιστορικά δεδομένα καθώς και περιοχές αναπαραγωγής, κουρνιάσματος, τροφοληψίας και υδροληψίας.

Σύμφωνα με το Τμήμα, η δράση αυτή συνεχίζεται με αφοσίωση και συνέπεια, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο γύπας, μαζί με άλλα σπάνια αρπακτικά, θα συνεχίσουν να κοσμούν τα κυπριακά δάση και τον ουρανό.

Ακολουθούν εντυπωσιακά πλάνα από την ταΐστρα, που δημοσιοποίησε το Τμήμα Δασών, όπου καταγράφεται ολόκληρος ο πληθυσμός γύπων που ζει σήμερα στην Κύπρο, τόσο πουλιά που εισήχθησαν όσο και κυπριακά, να τρέφεται από κουφάρι κατσίκας που τοποθέτησε το Τμήμα στην Πάφο.

Δείτε το σχετικό βίντεο: