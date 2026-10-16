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Ξεκίνησαν οι εργασίες ανέγερσης του κτηρίου της Σχολής Θαλάσσιων Επιστημών, Τεχνολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΤΕΠΑΚ, πίσω από το μεγάλο χώρο στάθμευσης της ακτής Μακένζι.

Ο χώρος έχει περιφραχθεί και σε αυτόν εκτελούνται ήδη εργασίες. Το έργο, με προϋπολογισμό €10.934.000, αναμένεται να παραδοθεί τον Αύγουστο του 2028.

Στις 30 Οκτωβρίου θα γίνει η κατάθεση του θεμέλιου λίθου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το ένα τμήμα της σχολής, πάντως, αυτό της Βιώσιμης Ανάπτυξης αναμένεται να λειτουργήσει από το 2027 στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης Δήμου Λάρνακας.

Σε γεύμα εργασίας με δημοσιογράφους ο πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτης Ζαφείρης, ανέφερε πως στις 12 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί αξιολόγηση του προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες πιστοποίησης το ΤΕΠΑΚ θα υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές στη Λάρνακα το Σεπτέμβριο του 2027.

Ο κ. Ζαφείρης πρόσθεσε πως αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες στελέχωσης της σχολής, η ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών και η εξέταση ζητημάτων που αφορούν τις υποδομές, τη φοιτητική μέριμνα και τη στέγαση.

Στο θέμα της φοιτητικής στέγασης αναφέρθηκε ο δήμαρχος Λάρνακας, ο οποίος επανέλαβε πως υπάρχει πρόθεση ανέγερσης εστιών δίπλα από το κτήριο της Σχολής του ΤΕΠΑΚ.

Πρόσθεσε, πως έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του δήμου κι άλλα μεγάλα τεμάχια, τα οποία προορίζονται για την ανάπτυξη κατοικιών με προσιτό ενοίκιο, ενώ θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο αξιοποίησής τους για φοιτητικές εστίες.