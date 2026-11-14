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Δικηγόρος παρέλειψε να εμφανιστεί σε υπόθεση αλλοδαπού πελάτη του που ήταν ορισμένη στο Δικαστήριο με αίτημα για παροχή διεθνούς προστασίας, με αποτέλεσμα αυτή να απορριφθεί και να διαταχθεί ο αιτητής να πληρώσει και έξοδα €500.

Ο δικηγόρος βρέθηκε ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων μετά από καταγγελία του παραπονούμενου πελάτη, το οποίο έκρινε ως σοβαρή την παράλειψη και του επέβαλε πρόστιμο €2.500 και επίπληξη μαζί. Αρχικά, ο δικηγόρος αντιμετώπιζε εννιά κατηγορίες, ωστόσο, οι οκτώ αποσύρθηκαν και παρέμεινε η μία την οποία και παραδέχθηκε. Αυτός κατηγορείτο ότι ενώ είναι δικηγόρος εγγεγραμμένος στο Μητρώο των ασκούντων το επάγγελμα Δικηγόρων, «επέδειξε επονείδιστη, αμελή και ασυμβίβαστη διαγωγή και συμπεριφορά προς το επάγγελμα του δικηγόρου», εφόσον στις 30/10/2024, ημερομηνία κατά την οποία η υπόθεση του παραπονούμενου ήταν ορισμένη ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας, παρέλειψε να εμφανιστεί ενώπιον του εν λόγω Δικαστηρίου αλλά και παρέλειψε να ενημερώσει τον παραπονούμενο να εμφανιστεί ο ίδιος προσωπικά, με αποτέλεσμα η υπόθεση να απορριφθεί και να επιδικασθούν σε βάρος του €500 έξοδα, παραβιάζοντας έτσι την υποχρέωσή του να είναι ακριβής στις εμφανίσεις του ενώπιον Δικαστηρίου.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, ο εγκαλούμενος ασκεί δικηγορία από το 2002. Είναι η πρώτη φορά που έρχεται ενώπιον του Πειθαρχικού. «Πρόκειται για πράξη η οποία δεν ήταν πρόθεση του να γίνει. Παρέπεσε ο φάκελος και δεν σημειώθηκε ορθή ημερομηνία στο ημερολόγιο του ώστε να μπορέσει να παρευρεθεί. Δεν το έκανε επί σκοπού. Να σημειωθεί ότι πελάτης του είναι και ο αδελφός του παραπονούμενου, ο οποίος εξυπηρετείτο σε παρόμοιας φύσεως διαδικασία και του οποίου η διαδικασία τελείωσε επιτυχώς. Και ουδέν παράπονο υπήρχε. Περαιτέρω, να σημειωθεί ότι ο εγκαλούμενος έλαβε μόνο το ποσό των €200 ως τα χαρτόσημα της προσφυγής και καμία άλλη αμοιβή έλαβε από τον παραπονούμενο. Περαιτέρω, πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι δεν έχουν θίγει τα συμφέροντα του παραπονούμενου από την παράβλεψη του εγκαλούμενου, καθώς έχουμε λάβει γνώση από άλλο συνάδελφο ότι η υπόθεσή του επαναφέρθηκε ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας και εκκρεμεί».

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έκρινε ως σοβαρό το παράπτωμα εκ μέρους του εγκαλούμενου δικηγόρου, «η σοβαρότητα του οποίου επιβαρύνεται από το γεγονός ότι όπως προκύπτει από τα γεγονότα, ο εγκαλούμενος δικηγόρος δεν προέβη σε καμία ενέργεια για να διορθώσει και/ή να μετριάσει τις αρνητικές συνέπειες στον πελάτη του-παραπονούμενο, ενώ παρέλειψε να προβεί και στην επιβαλλόμενη ενημέρωση του παραπονούμενου για την εξέλιξη αυτή προκειμένου να προβεί ο ίδιος σε λήψη διορθωτικών μέτρων». Το Συμβούλιο απέρριψε στην απόφασή του ημ. 9/11/2026, τη θέση του συνηγόρου του εγκαλούμενου δικηγόρου, ότι ο παραπονούμενος είχε το δικαίωμα και γνώριζε ή και μπορούσε να λάβει νομική συμβουλή από τον δικηγόρο του να κάνει επαναφορά, αφού ούτε προκύπτει από τα γεγονότα ότι ο εγκαλούμενος δικηγόρος συμβούλευσε τον παραπονούμενο για τυχόν διορθωτικά μέτρα που μπορούσε να λάβει, όπως την καταχώρηση αίτησης επαναφοράς. Η υπόθεση ότι ο αιτητής γνώριζε ή και μπορούσε να λάβει συμβουλή από το δικηγόρο του είναι αυθαίρετη και δεν βρίσκει έρεισμα στα γεγονότα, αποφάνθηκαν τα τρία μέλη του Πειθαρχικού. Τέλος, το Πειθαρχικό επεσήμανε ότι η ευθύνη του δικηγόρου να είναι ακριβής στις εμφανίσεις του στα Δικαστήρια αποκτά αυξημένη σημασία σε περιπτώσεις, όπως η παρούσα, όπου η παράλειψη εμφάνισης έχει ως συνέπεια την απόρριψη υπόθεσης και ειδικά σε τέτοια περίπτωση, όπως η υπόθεση του παραπονούμενου, η οποία αφορά την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων των πελατών τους.

Ενόψει των ευρημάτων αυτών, καταδίκασε τον δικηγόρο σε πρόστιμο €2.500 και την καταβολή €250 εξόδων της διαδικασίας.