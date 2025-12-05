Ακτίδα φωτός κάτω από τα ερείπια της Γάζας – 54 ζευγάρια παντρεύτηκαν σε μια μεγάλη γιορτή με χιλιάδες κόσμου (εικόνες) ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom