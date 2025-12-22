Με τον τίτλο «Η κατάστασις υπό έλεγχον» κυκλοφόρησε ο Φιλελεύθερος στις 22 Δεκεμβρίου 1963, με ρεπορτάζ για όσα συνέβησαν την προηγούμενη μέρα και ήταν η έναρξη αυτού που στη συνέχεια ονομάστηκε «Ματωμένα Χριστούγεννα» και κατέληξε στην αποχώρηση των Τουρκοκυπρίων από το κυπριακό κράτος. Η έκδοση της ημέρας, στο πλαίσιο των επετειακών μας εκδόσεων και μαζί οι ειδησεογραφικές σελίδες της 27 Δεκεμβρίου1963 όπου περιγράφεται η συνέχεια των διακοινοτικών ταραχών και η προσφυγή της Δημοκρατίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.