Ποιο ήταν το κύριο αίτημα και ένσταση των ΕΟΑ όταν αναλάμβαναν πριν από ένα χρόνο τις επικίνδυνες οικοδομές; Ότι δεν διέθεταν την απαιτούμενη ρευστότητα για την άρση επικινδυνότητας οικοδομών, όταν οι ιδιοκτήτες δεν θα συνεργάζονταν και δεν θα ανταποκρίνονταν κ αι ότι δεν μπορούσαν να καταβάλλουν τα έξοδα από τα ταμεία τους και να αναμένουν μετά, αρκετά χρόνια, για να ανακτήσουν – μέσω της δικαστικής οδού – από τους ιδιοκτήτες.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, θεώρησε λογικό και δίκαιο το αίτημα, γι’ αυτό έθεσε από τότε (πριν από ένα χρόνο) στη διάθεση των ΕΟΑ ποσό €2 εκατ. για αυτές τις περιπτώσεις. Ξέρετε πόσα χρήματα άντλησαν μέχρι σήμερα από το συγκεκριμένο ποσό, όχι μόνο ο ΕΟΑ Λεμεσού, αλλά όλοι οι Οργανισμοί μαζί; Ούτε ένα ευρώ. Άρα, μάλλον και τρόπος υπήρχε και χρήματα υπήρχαν για να προληφθεί το κακό.

ΟΥΦ