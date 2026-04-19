«Πλήρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τα πυρά του Ιράν σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Παρόλα αυτά, έκανε γνωστό ότι «οι εκπρόσωποί μου πηγαίνουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν — Θα είναι εκεί αύριο το βράδυ, για διαπραγματεύσεις».

«Είναι αυτοί που χάνουν με το κλειστό πέρασμα, 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα» ανέφερε και συμπλήρωσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χάνουν τίποτα».

«Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία, και ελπίζω να την δεχτούν, γιατί, αν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γκρεμίσουν κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν».

