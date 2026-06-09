Η είδησή μας στο philenews, με την οποία φέραμε στο φως της δημοσιότητας τη συγγένεια ενός εκ των ύποπτων Παλαιστινίων για αδικήματα τρομοκρατίας με μέλος της Αστυνομίας, προκάλεσε την αντίδραση συνδικαλιστών.

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος «ΙΣΟΤΗΤΑ» διερωτήθηκε με ανάρτηση στο «Χ» πού αποσκοπεί το δημοσίευμα. Για μας είναι προφανές πού αποσκοπεί η δημοσιογραφική επέμβαση. Η Αστυνομία από τη στιγμή που διερευνά υπόθεση ενδεχόμενης τρομοκρατίας (δεν έχει καταχωρισθεί στο δικαστήριο), οφείλει να εξετάσει και τη συγγένεια πρώτου βαθμού που έχει ύποπτος με μέλος της Δύναμης, το οποίο υπηρετεί σε νευραλγικό πόστο (πατέρας και γιος, αντίστοιχα).

Για ευνόητους λόγους. Οφείλαμε να ελέγξουμε δημοσιογραφικά αν το Σώμα έκανε τα δέοντα, κι αυτό ακριβώς πράξαμε. Μάλιστα, η δημοσιοποίηση συνοδευόταν από την πληροφόρηση που είχαμε ότι δεν προκύπτει κάτι σε βάρος του μέλους της Δύναμης. Άρα ασκήσαμε δημοσιογραφικό έλεγχο χωρίς να σπιλώσουμε υπολήψεις. Είναι καλό, λοιπόν, να αποφεύγονται οι περιττές αναρτήσεις.

Φ.Μ.