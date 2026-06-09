Δεν φτάνει που στην Πάφο έχουν τις σοβαρές εξελίξεις με τον υπό κατηγορία δήμαρχο να παρακολουθούν, στο περιθώριο των δικαστικών μαχών έχουμε πια και τα απόνερα της υπόθεσης. Πολέμιοι και υποστηρικτές του Φαίδωνα Φαίδωνος δεν αρκούνται πια μόνο στις καφενειακές κόντρες για τα του τελούντος εν αργία δημαρχου, αλλά ενέταξαν στο οπλοστάσιό τους και το διαδίκτυο.

Οι ομάδες και σελίδες στα σόσιαλ με ευφάνταστους τίτλους δίνουν και παίρνουν εσχάτως, βγάζοντας μύχιες επιθυμίες, χολή, οργή, υπονοούμενα και ό,τι άλλο σκεφτεί κανείς, αναλόγως των πιστεύω των διαχειριστών.

Αν τώρα, κάποιοι, υπό την ασφάλεια της ανωνυμίας του απέραντου διαδικτύου, φροντίζουν εντέχνως να διαρρέουν ότι πίσω βρίσκονται και πραγματικοί δημοσιογράφοι, γνωστό πλέον το παιγνίδι, αλλά δεν πείθει.

Τα απόνερα της ανωνυμίας.

ΑΚΗΣ Ε.