Την άλλη εβδομάδα αναμένεται να διαπιστωθεί κατά πόσον υπουργείο Παιδείας και εκπαιδευτικές οργανώσεις ήρθαν πιο κοντά αναφορικά με το σχέδιο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο αυτής της φάσης του διαλόγου.

Αυτό θα διαφανεί στο πλαίσιο των συναντήσεων που θα έχει ξεχωριστά με τις οργανώσεις ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία δεν αποκλείεται να τους παρουσιάσει τα σημεία της πρότασης του Υπουργείου, τα οποία έχουν διαφοροποιηθεί στη βάση όσων έχουν προκύψει σε αυτή τη φάση του διαλόγου τους.

Οι πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι στις πινελιές που μπήκαν στα διάφορα σημεία που δίχαζαν τις δύο πλευρές περιλαμβάνεται η περισσότερη έμφαση στη διαμορφωτική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών καθώς και ξεκαθαρίζονται οι αρμοδιότητες των επιτροπών που προνοεί η πρόταση να δημιουργηθούν.

Πρόκειται για δύο επιτροπές: Την Επιτροπή Παρακολούθησης και την Επιτροπή Μεταξιολόγησης.

Στο μεταξύ, σε χθεσινές της δηλώσεις για το θέμα, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι «την άλλη εβδομάδα θα έχω εκ νέου συναντήσεις με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, ώστε, με βάση το χρονοδιάγραμμα που έδωσε η Βουλή, τον Σεπτέμβριο να πάρουμε επικαιροποιημένο νομοσχέδιο».

Τόνισε επίσης ότι αυτό που τώρα έχει σημασία «είναι όλοι να δούμε το θέμα στις πραγματικές του διαστάσεις. είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, όλοι θα πρέπει να το δούμε έτσι. Θα πρέπει να κάνουμε υποχωρήσεις. Δεν είναι συνδικαλιστικά τα αιτήματα εδώ. Είναι ουσιαστικά, εκπαιδευτικά, παιδαγωγικά, αφορούν όλη την κοινωνία. Γι’ αυτό θέλουμε μια αλλαγή στο σύστημα αξιολόγησης».

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν η επιτροπή Παιδείας ολοκληρώσει τις εργασίες της για τις θερινές διακοπές, ζήτησε από το Υπουργείο και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις όπως προσέλθουν εκ νέου στο τραπέζι του διαλόγου με στόχο να γεφυρώσουν εκεί και όπου μπορούν τις αντίθετες τους απόψεις, οι οποίες μέχρι τότε ήταν ικανές να δημιουργήσουν έντονη αντιπαράθεση.