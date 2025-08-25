Συνάντηση είχε σήμερα το πρωί η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, με την ΠΟΕΔ, με θέμα το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Όπως ανέφεραν πηγές του Υπουργείου Παιδείας στο ΚΥΠΕ, θα ακολουθήσουν συναντήσεις της Υπουργού με την ΟΛΤΕΚ στις 28 Αυγούστου και με την ΟΕΛΜΕΚ στις 2 Σεπτεμβρίου.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, δήλωσε ότι «στο αμέσως επόμενο διάστημα η Υπουργός Παιδείας θα αποστείλει γραπτώς τις τροποποιήσεις που προτίθεται να επιφέρει στο νομοθέτημα που αφορά στο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών», προσθέτοντας ότι η Οργάνωση θα μελετήσει τις προτάσεις του Υπουργείου και θα τοποθετηθεί.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη σημερινή συνάντηση, η κ. Βασιλείου είπε ότι «η Υπουργός ανέφερε προφορικά τα σημεία του νομοθετήματος, τα οποία προτίθεται να τροποποιήσει», σημειώνοντας ότι αυτά θα αποσταλούν γραπτώς «το αμέσως επόμενο διάστημα» στην ΠΟΕΔ ώστε η Οργάνωση να τα μελετήσει και να διαμορφώσει τη θέση της.

Καταληκτικά, η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ υπογράμμισε ότι «για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το θέμα, θα πρέπει να έχουμε τις γραπτές θέσεις του Υπουργείου Παιδείας».

ΚΥΠΕ