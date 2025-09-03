Τις γραπτές θέσεις της υπουργού Παιδείας επί των σημείων της πρότασης για το σχέδιο αξιολόγησης εκπαιδευτικών, στα οποία προχώρησε σε τροποποιήσεις στο πλαίσιο αυτής της φάσης του διαλόγου, θα αναμένει η ΟΕΛΜΕΚ. Χθες, Αθηνά Μιχαηλίδου και ΟΕΛΜΕΚ τα είπαν εκ νέου για το θέμα καθώς πραγματοποίησαν την προτελευταία τους συνάντηση. Από πλευράς του ο πρόεδρος της οργάνωσης των καθηγητών, Δημήτρης Ταλιαδώρος, επεσήμανε ότι έγινε ενημέρωση από την Υπουργό για τις τροποποιήσεις που έγιναν στο αρχικό κείμενό της και τώρα αναμένεται η τελική πρόταση γραπτώς.

Η ΟΕΛΜΕΚ έχει προγραμματισμένο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο αύριο, το οποίο και θα ενημερωθεί για τη συνάντηση με την υπουργό Παιδείας, ωστόσο δεν θα προχωρήσει είτε σε συζήτηση, είτε σε λήψη απόφασης για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών. Για να γίνει αυτό, σύμφωνα με τον κ. Ταλιαδώρο, θα πρέπει να υπάρξει το γραπτό, τελικό κείμενο.

Πάντως, από πλευράς υπουργείου Παιδείας αυτό που υπάρχει στο πλάνο είναι πως σε μερικές μέρες θα ετοιμάσει την πρόταση του στην οποία γραπτώς θα αναφέρει τα σημεία στα οποία θα προχωρήσει σε αλλαγές. Πηγές του Υπουργείου ανέφεραν στον «Φ» πως εκεί και όπου ήταν δυνατόν να γίνουν τροποποιήσεις στη βάση αιτημάτων των οργανώσεων έγινε. Ωστόσο, στάλθηκε το μήνυμα πως το υπουργείο Παιδείας δεν θα διαλύσει τη φιλοσοφία και την επιστημοσύνη της πρότασης για να ικανοποιήσει απλώς συνδικαλιστικά αιτήματα.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις ολοκληρωθεί αυτή η φάση με τις τελικές θέσεις των δύο μερών (υπουργείο Παιδείας και οργανώσεις), το θέμα θα οδηγηθεί στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής.