Η νέα σχολική χρονιά 2025-2026 ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα, με το πρώτο κουδούνι να χτυπά σε Δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία σε όλη την Κύπρο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι μαθητές επιστρέφουν σε 611 σχολικές μονάδες, εκ των οποίων 329 είναι Δημοτικά και 274 Νηπιαγωγεία. Στα Δημοτικά φοιτούν 51.590 παιδιά και στα Νηπιαγωγεία 13.117, με τη διδασκαλία να υποστηρίζεται από 7.557 εκπαιδευτικούς. Παράλληλα λειτουργούν 9 ειδικά σχολεία και 145 ειδικές μονάδες για μαθητές με ανάγκες Ειδικής Εκπαίδευσης.

Οι μαθητές των Δημοτικών και των Ειδικών Σχολείων παρουσιάζονται σήμερα στις τάξεις τους για κατανομή σε τμήματα, παραλαβή βιβλίων και έναρξη μαθημάτων. Η σχολική μέρα ολοκληρώνεται στις 1:05 μ.μ.

Στα Νηπιαγωγεία, όλα τα παιδιά Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης (ηλικίας 4,5/12 και άνω), καθώς και όσα φοιτούσαν την περσινή χρονιά, ξεκινούν κανονικά σήμερα. Το πρόγραμμα λειτουργεί έως τη 1:05 μ.μ.

Για τα παιδιά ηλικίας 3-4,5/12 που φοιτούν για πρώτη φορά, εφαρμόζεται ατομικό κλιμακωτό ωράριο με σταδιακή προσαρμογή. Η πλήρης φοίτηση όλων των νηπίων θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου, με εξαίρεση περιπτώσεις που ενδέχεται να χρειαστούν μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής.

ΚΥΠΕ