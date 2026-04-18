Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Α΄ και Β΄ κύκλος) σχεδίασε και υλοποιεί το Υφυπουργείο Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Ελλάδας (ΕΜΣΤ), με στόχο προσφέρουν στα παιδιά της Κύπρου μια ουσιαστική και βιωματική γνωριμία με τη μοντέρνα και σύγχρονη κυπριακή τέχνη, ενισχύοντας τη δημιουργική σκέψη, τον διάλογο και την κριτική προσέγγιση των έργων τέχνης.

Τα προγράμματα έχουν εγκριθεί από τις Διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, και θα υλοποιούνται στο «Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης» (κτήριο ΣΠΕΛ), για την περίοδο μέχρι το πέρας της φετινής σχολικής χρονιάς.

Η έκθεση «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα»

Η πρώτη έκθεση του Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα», αναδεικνύει τη δυναμική της μοντέρνας και σύγχρονης κυπριακής τέχνης, και διοργανώνεται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Η έκθεση, την οποία επιμελείται η Δρ Έλενα Πάρπα, θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

Εικαστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές/ μαθήτριες Δημοτικής Εκπαίδευσης

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα και αλληλεπιδρώντας με τα έργα της έκθεσης, μαθητές/ μαθήτριες της Δημοτικής Εκπαίδευσης έχουν την ευκαιρία να «συναντηθούν» με τη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη, τις θεματικές της έκθεσης, τα έργα και τις πρακτικές των Κυπρίων καλλιτεχνών που συμμετέχουν.

Οι παιγνιώδεις δραστηριότητες του προγράμματος εστιάζουν στη χρήση του σώματος ως δυναμικού εργαλείου σύνδεσης με τα έργα και κατανόησής τους και στους εικαστικούς πειραματισμούς με σχέδιο, για την ενεργοποίηση της φαντασίας, την παραγωγή ιδεών, τη δημιουργία συνειρμών και υποθέσεων, καθώς και την εξερεύνηση πιθανοτήτων.

Επιπλέον, αξιοποιείται η δημιουργική γραφή μέσα από εστιασμένη παρατήρηση, συνεργατικό πειραματισμό με λέξεις και αφήγηση, ενισχύοντας την προσωπική σύνδεση των παιδιών με τα έργα της έκθεσης και ενθαρρύνοντας την αποκλίνουσα σκέψη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Μέση Εκπαίδευση – αξιοποιώντας τα μεθοδολογικά εργαλεία και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις της μη τυπικής εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα του πεδίου της μουσειακής μάθησης (μαιευτική και ανακαλυπτική μέθοδος, διερεύνηση, συνεργατικές δραστηριότητες, κονστρουκτιβισμός και πολυτροπική μάθηση) – επιδιώκει να βοηθήσει τους/τις μαθητές/τριες να γνωρίσουν βιωματικά τα έργα της έκθεσης και να τα κατανοήσουν μέσα από τον διάλογο, τη σκέψη, τη φαντασία και τις αισθήσεις τους.

Τα έργα τους «προσκαλούν» να παρατηρήσουν, να διερωτηθούν, να συνεργαστούν, να νιώσουν, να φανταστούν και να κάνουν συνδέσεις με δικά τους βιώματα και μνήμες.

Οι μαθητές/τριες ενθαρρύνονται να εκφράσουν την προσωπική τους αντίληψη και απόκριση, καθώς και τις δικές τους ερμηνευτικές προσεγγίσεις απέναντι στα έργα. Παράλληλα, επιδιώκεται να συνδέσουν την τέχνη με συναισθήματα και προσωπικές εμπειρίες, καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση προς τα ανθρώπινα και μη ανθρώπινα σώματα και όντα.

Ταυτόχρονα, ενισχύεται η κριτική σκέψη, η δυνατότητα ανάπτυξης διαλόγου και επιχειρηματολογίας, καθώς και η δημιουργική παραγωγή νοήματος και η καλλιτεχνική έκφραση. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στο να προσεγγίσουν οι μαθητές/τριες τη σύγχρονη τέχνη ως μέσο κατανόησης του κόσμου, συζητώντας και αναλύοντας κριτικά, θέματα που αφορούν στις σχέσεις εξουσίας, την οικολογία, την ταυτότητα, τη μνήμη και την ιστορία, καθώς και στην υλικότητα αλλά και την αισθητηριακή αντίληψη, στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και κατοικούμε τον τόπο μας.

Πληροφορίες

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων: Μέση εκπαίδευση: Μαρίνα Τσέκου, Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), Δημοτική εκπαίδευση: Έλενα Παναγιώτου, μουσειοπαιδαγωγός. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων: Έλενα Παναγιώτου (μουσειοπαιδαγωγός), Νατάσα Καραγκιόζη (εκπαιδευτικός).

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Διάρκεια προγράμματος: Δημοτικό: 90’ (ανά ομάδα). Γυμνάσιο-Λύκειο: 60’ (ανά ομάδα)

Διαθέσιμες ώρες ξεναγήσεων:

8:45 (μέχρι δύο σχολικές ομάδες)

10:45 (μέχρι δύο σχολικές ομάδες)

Μέγιστος αριθμός μαθητών/μαθητριών: 25 ανά ομάδα

Διεύθυνση: Αμμοχώστου 73, (Κτήριο ΣΠΕΛ, πλησίον Πύλης Αμμοχώστου)

Στοιχεία επικοινωνίας και κρατήσεων: 22 479600, 94043717 (Νατάσα Καραγκιόζη)