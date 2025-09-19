Ομάδα 142 μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού από ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου καλεί τα πανεπιστήμια του νησιού να διακόψουν αμέσως κάθε θεσμική συνεργασία με υπουργεία, υπηρεσίες και φορείς του Ισραήλ, επικαλούμενοι «αθρόα και στυγερά εγκλήματα πολέμου» και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, σε κείμενο που φέρει ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου 2025.

Στο κείμενο, το οποίο απευθύνεται προς τους πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Πανεπιστημίου Frederick, του Πανεπιστημίου Λεμεσού και του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Βηρυτού – Mediterraneo, οι υπογράφοντες ζητούν την άμεση διακοπή συνεργασιών «με το Ισραήλ, το οποίο ευθύνεται για αθρόα και στυγερά εγκλήματα πολέμου», όπως αναφέρουν.

Οι ακαδημαϊκοί επισημαίνουν ότι δεν μπορούν να μείνουν αμέτοχοι μπροστά «στη συστηματική εξολόθρευση αμάχων» και στη «στοχευμένη και συστηματική καταστροφή των υποδομών στη Γάζα», που σύμφωνα με το κείμενο έχει καταστρέψει σχολεία, νοσοκομεία και πανεπιστήμια. Αναφέρουν επίσης εκτενώς κατηγορίες για χρήση του ανθρωπογενούς λιμού «ως πολεμικό όπλο» με στόχο την «εθνοκάθαρση» των Παλαιστινίων και επικαλούνται αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου, ψηφίσματα και εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ αρνείται να συμμορφωθεί. Στο κείμενο αναφέρεται ο αριθμός των νεκρών «πάνω από 63.000», ανάμεσά τους πολλά παιδιά.

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή ΕΔΩ

Οι υπογράφοντες αναφέρουν επίσης εκθέσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογραφικές έρευνες που, κατά την εκτίμησή τους, τεκμηριώνουν ότι ακαδημαϊκά ιδρύματα και εταιρείες στο Ισραήλ συμμετέχουν στις παραβιάσεις είτε μέσω στρατιωτικών ερευνών είτε διαδραματίζοντας ρόλο σε μηχανισμούς κατοχής, επιτήρησης και κρατικής βίας. Εξ αυτού του λόγου ζητούν τα κυπριακά πανεπιστήμια να τερματίσουν συνεργασίες με την ισραηλινή κυβέρνηση και με ερευνητικά ή ακαδημαϊκά ιδρύματα που, όπως αναφέρουν, εκτελούν συμβόλαια με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ή συνεργάζονται με αυτές σε επιχειρησιακά ζητήματα.

Το κείμενο καλεί εξάλλου τα κυπριακά ιδρύματα να ακολουθήσουν το παράδειγμα ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο που, κατά τους υπογράφοντες, έχουν ήδη αναλάβει αντίστοιχες ενέργειες.