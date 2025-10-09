Μία στροφή πριν το τροποποιημένο νομοσχέδιο για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών τεθεί ενώπιον της επιτροπής Παιδείας της Βουλής για συζήτηση και με στόχο να πάει στην Ολομέλεια, οι δύο εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ το απορρίπτουν διατυπώνοντας εκ νέου διαφωνίες.

Συγκεκριμένα, από τη σημερινή κοινή συνάντηση των εκπαιδευτικών οργανώσεων, προέκυψε ότι οι δύο διαφωνούν και με το νέο νομοθέτημα που ετοίμασε η υπουργός Παιδείας, ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων τους το καλοκαίρι, επισημαίνοντας πως το νομοσχέδιο δεν τροποποιήθηκε επί της ουσίας. Επομένως, καλούν την Κυβέρνηση όπως το αποσύρει και ταυτόχρονα, τη Βουλή να μη το συζητήσει.

Οι οργανώσεις προχώρησαν και στην έκδοση σχετικής ανακοίνωσης, σύμφωνα με την οποία «το νέο νομοθέτημα που επανακατατέθηκε από το υπουργείο Παιδείας δεν τροποποιήθηκε ουσιαστικά. Ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο νομοθέτημα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, όπως έχει κατατεθεί».

Όπως σημειώνουν, εξακολουθούν να έχουν διαφωνίες σε πολλά σημεία του νομοθετήματος, με σημείο αναφοράς το γεγονός ότι είναι γραφειοκρατικό, επιβαρύνει το έργο των εκπαιδευτικών, χωρίς να διορθώνει υφιστάμενες στρεβλώσεις, ενώ εξακολουθεί να αφήνει σοβαρά κενά και ασάφειες σε ζητήματα ουσίας, παραπέμποντάς τα σε Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία δεν διέπεται από ξεκάθαρους όρους εντολής και διαδικασία λήψης αποφάσεων.

«Ως Οργανώσεις δηλώνουμε την ετοιμότητά μας να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο, τη διόρθωση του νομοσχεδίου, με στόχο να προκύψει ένα νέο σύστημα αξιολόγησης που να είναι αξιοκρατικό, δίκαιο, διαφανές και να επιφέρει επί της ουσίας τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος που όλοι επιζητούμε. Τονίζουμε πως μέσα από τo νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Παιδείας, δεν επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι οργανώσεις στην ανακοίνωσή τους.

Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες του philenews αναφέρουν πως η τρίτη εκπαιδευτική οργάνωση ΟΛΤΕΚ, η οποία μετείχε στην πρωινή συνάντηση με τους άλλους δύο, αναμένεται να τοποθετηθεί με ανακοίνωση αύριο.

Στον απόηχο αυτής της εξέλιξης, φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα καταγραφεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το όλο ζήτημα, καθώς η επιτροπή Παιδείας της Βουλής αναμένεται να το θέσει ενώπιον της προς συζήτηση, στο πλαίσιο συνεδρίας όπου και θα διατυπωθούν οι θέσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων.