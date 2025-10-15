Την απαγόρευση της πρόσβασης φορέων της Κυπριακής Δημοκρατίας στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου, ακόμα και για να συναντήσουν εκπαιδευτικούς και μαθητές, αποφάσισε το κατοχικό καθεστώς, εκτός εάν πρώτα εξασφαλίζουν άδεια. Η απόφαση τέθηκε σε ισχύ από τις 18 Μαΐου 2023, σύμφωνα με αναφορά του κοινοτάρχη Ριζοκαρπάσου, Μιχάλη Μικέλλη.

Με αυτή την απόφαση του ψευδοκράτους, ούτε η υπουργός Παιδείας, ούτε επιθεωρητές του Υπουργείου, ούτε και μέλη της Σχολικής Εφορείας μπορούν να εισέλθουν στα σχολεία, με αποτέλεσμα όταν μεταβαίνουν στο Ριζοκάρπασο να βλέπουν εκπαιδευτικούς και παιδιά σε καφενείο! Αυτό κατήγγειλε ο πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίας η οποία εξέτασε ζητήματα που άπτονται του τρόπου στελέχωσης σχολείων τόσο στο Ριζοκάρπασο όσο και στον Κορμακίτη.

Αναφορικά με την απαγόρευση του κατοχικού καθεστώτος να έχουν πρόσβαση στα σχολεία Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Μυλωνάς ζήτησε ενημέρωση και από το υπουργείο Εξωτερικών, ρωτώντας ευθέως εάν για αυτό γεγονός έχουν γίνει διαβήματα και καταγγελίες και κατά πόσον έχουν τύχει ενημέρωσης οι ευρωβουλευτές της Κύπρου. «Το κατοχικό καθεστώς λειτουργεί φασιστικά κι εκτός των ευρωπαϊκών θεσμών και ορίων», τόνισε ο κ. Μυλωνάς. Από πλευράς υπουργείου Εξωτερικών λέχθηκε ότι γίνονται όλα τα απαραίτητα διαβήματα για τέτοιες ενέργειες ενώ το συγκεκριμένο συμβάν αναμένεται να εξεταστεί.

Όσον αφορά στο θέμα της στελέχωσης αλλά και του τρόπου διορισμού εκπαιδευτικών στα σχολεία τόσο του Ριζοκαρπάσου, όσο και του Κορμακίτη, όπου φέτος λήφθηκε απόφαση για λειτουργία νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειες και γίνονται ενέργειες ούτως ώστε να διευκολυνθεί η εξυγίανση των διαδικασιών στα σχολεία των κατεχομένων μας, ούτως ώστε να έχουν πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση αλλά και σε ίσες ευκαιρίες. «Για μας», είπε, «είναι θέμα εθνικής σημασίας».

Από πλευράς ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ αναφέρθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα στελέχωσης των σχολείων στο Ριζοκάρπασο, ενώ εξέφρασαν τη θέση ότι είναι λανθασμένο το κριτήριο της επιλογής εκπαιδευτικών που είναι της περιοχής εκεί καθώς δεν είναι πάντα παιδαγωγικά ορθό αυτό.