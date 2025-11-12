Σε απολογισμό του έργου της για τα έτη 2021 – 2026, δηλαδή κατά τη διάρκεια της θητείας της Βουλής με αυτή τη σύνθεση, προβαίνει αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας. Παρουσιάζοντας ένα πολυσύνθετο έργο καθώς η εν λόγω Επιτροπή της οποίας προεδρεύει ο βουλευτής Παύλος Μυλωνάς, έχει υπό την ευθύνη της και τα θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τέθηκαν επί τάπητος διάφορα ζητήματα, τα οποία αφορούν το νομοθετικό της έργο, τις διάφορες συναντήσεις και επισκέψεις που έχει πραγματοποιήσει καθώς και τα αυτεπάγγελτα θέματα που έχει εξετάσει.

Σύμφωνα με τα βασικά σημεία που παρατίθενται, κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2021-2022, η επιτροπή Παιδείας έχει στο… ενεργητικό της συνολικά 90 επισκέψεις –αυτεπάγγελτα θέματα– νομοθετικό έργο. Την περίοδο 2022 – 2023 ο αριθμός αυτός ανήλθε στα 106.

Πέραν του νομοθετικού έργου της Επιτροπής, το οποίο έχει να κάνει με τη συζήτηση και την προώθηση νομοθεσιών για διάφορα ζητήματα και τομείς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα θέματα που έχει αγγίξει αυτεπάγγελτα.

Τα θέματα αυτά, είναι μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

Περίοδος 2021 – 2022:

Οι αυξημένες ανάγκες, τα προβλήματα και οι προοπτικές που δημιουργούνται στην ειδική εκπαίδευση.

Τα κυριότερα προβλήματα που κατέγραψε η επιτροπή κατά τις επισκέψεις που πραγματοποίησε σε σχολεία δημοτικής, μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης παγκύπρια.

Τα προβλήματα που παρατηρούνται στα εξατάξια σχολεία του Γυμνασίου-Λυκείου Ειρήνης και Ελευθερίας Δερύνειας-Σωτήρας, του περιφερειακού Γυμνασίου και Λυκείου Λευκάρων, του Γυμνασίου και Λυκείου Κάτω Πύργου και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα δημόσια πανεπιστήμια σε σχέση με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, καθώς και η απόφαση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για μαθήματα με φυσική παρουσία μόνο 241 από τους φοιτητές που έχουν εμβολιαστεί ή έχουν νοσήσει κατά τους τελευταίους μήνες από τη νόσο COVID-19.

Το νομικό καθεστώς της Αγγλικής Σχολής και οι υποχρεώσεις της όπως απορρέουν από αυτό.

Η στήριξη προσφυγικών σωματείων ομαδικών αθλημάτων εξαιρουμένου του ποδοσφαίρου.

Τα προβλήματα που παρατηρούνται στη λειτουργία των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Η απόφαση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής σε σχέση με την υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από το πρόγραμμα «Teaming».

Η αναβάθμιση του Ιακώβειου Γυμναστηρίου Πάφου (παλιό στάδιο ΓΣΚ), ώστε να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο αθλητικό χώρο στο κέντρο της Πάφου.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί αορίστου χρόνου.

Η απόφαση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής για αποκοπή της χορηγίας σε αθλητές οι οποίοι προετοιμάζονται, για να εξασφαλίσουν συμμετοχή στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024.

Εφαρμογή υγειονομικών πρωτοκόλλων στα σχολεία για διαχείριση περιστατικών της νόσου COVID-19.

Η έκταση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού, καθώς και η παρουσίαση των σχεδιασμών και δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ενημέρωση για τα αποτελέσματα των εξετάσεων τετραμήνων (Α΄ τετράμηνο), οι οποίες εφαρμόστηκαν φέτος για πρώτη φορά σε ολόκληρο το φάσμα του λυκειακού κύκλου, και για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν από την εφαρμογή των ενδιάμεσων εξετάσεων – Πλήρης τεκμηρίωση των στόχων που είχαν τεθεί και επιτεύχθηκαν, αλλά και αυτών που δεν επιτεύχθηκαν με την εφαρμογή του εν λόγω θεσμού.

Η ανάγκη δημιουργίας δημόσιων πανεπιστημιακών σχολών στη Λάρνακα και οι εξελίξεις για το πού ευρίσκεται το όλο ζήτημα μέχρι σήμερα.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικές σχολές χορού και μουσικής.

Περίοδος 2022 – 2023:

Τα προβλήματα που προκύπτουν από το υφιστάμενο καθεστώς εργοδότησης σχολικών βοηθών/συνοδών παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Η διαδικασία αξιολόγησης των ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αυτονόμηση των ΜΙΕΕΚ μέσω αγοράς υπηρεσιών.

Προβλήματα και ανάγκες του Κλάδου Επιμελητών του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και των γραμματειών των σχολείων.

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού του νομοθετικού πλαισίου που προβλέπει για τα προσόντα των εκπαιδευτών γυμναστικής και για τη λειτουργία των γυμναστηρίων.

Ενημέρωση για τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε ό,τι αφορά την αντισεισμική αναβάθμιση των σχολείων και την ανέγερση αιθουσών πολλαπλής χρήσης.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαθητές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης τα οποία έχουν σχέση με τη λογοθεραπεία και την εργοθεραπεία και οι μηχανισμοί στήριξης των μαθητών αυτών.

Η ανάγκη εγκατάστασης κλειστών κυκλωμάτων ασφαλείας και φρούρησης και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στα σχολεία για την ασφάλεια των μαθητών και για την προστασία της δημόσιας περιουσίας.

Λειτουργία του ολοήμερου σχολείου τόσο στη δημοτική όσο και στη μέση εκπαίδευση. Τρόποι βελτίωσης, ενίσχυσης και επέκτασης του θεσμού.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2023 για τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας τα οποία προσφέρονται με αγορά υπηρεσιών και οι προθέσεις της νέας κυβέρνησης αναφορικά με το μέλλον τους.

Περίοδος 2023 – 2024:

Οι πρόσφατες τοποθετήσεις συμβασιούχων εκπαιδευτικών από την ΕΕΥ και οι διαδικασίες που ακολουθούνται.

Η ανάγκη συχνότερων δρομολογίων των υπεραστικών και αστικών λεωφορείων από και προς τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Το ενδεχόμενο αλλαγής των ωραρίων λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς των δημόσιων συγκοινωνιών, ώστε να εξυπηρετείται η μεταφορά φοιτητών από επαρχία σε επαρχία.

Τα προβλήματα στέγασης φοιτητών και οι προτεινόμενες λύσεις.

Η ανάγκη για θεσμοθέτηση διαγνωστικής εξέτασης σε όλες τις τάξεις δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς, για να εντοπιστούν τα κενά των μαθητών, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

Ο σχολικός αθλητισμός και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες.

Η καταλληλότητα του Τσιρείου Σταδίου-ΓΣΟ και οι σχεδιασμοί της πολιτείας για την αξιοποίησή του.

Η πορεία υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την προώθηση του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και της Χρηματοοικονομικής Παιδείας στην Κύπρο.

Διερεύνηση επέκτασης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης ΜΙΕΕΚ.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και η ανάγκη για αναβάθμιση και επέκτασή της.

Ενημέρωση για το σχέδιο «Θυμέλη 2024».

Τα προβλήματα στο Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και τρόποι αντιμετώπισής τους.

Η αδυναμία του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού να συντηρήσει τα στάδια «Στέλιος Κυριακίδης» και «Μακάρειο» και οι λόγοι που δεν παραχωρούνται σε ιδιώτες επενδυτές.

Το καθεστώς και ο ρόλος της Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας». Κατάρτιση και εκπαίδευση μαθητών και ενηλίκων.

Τα σημαντικά θέματα/ζητήματα που αντιμετωπίζει το ΤΕΠΑΚ και το αίτημα του διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του πανεπιστημίου για απαλλαγή από τα καθήκοντα του ελέγχοντα λειτουργού του προϋπολογισμού του πανεπιστημίου.

Το πρόβλημα της προσωρινής στέγασης ομοσπονδιών και αθλητών που προπονούνται στο αθλητικό κέντρο «Σπύρος Κυπριανού».

Η διαδικασία αναγνώρισης τίτλων σπουδών από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

Ο θεσμός του θερινού σχολείου.

Η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία. Η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων.

Περίοδος 2024 – 2025:

Οι πρόσφατες τοποθετήσεις συμβασιούχων εκπαιδευτικών από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και οι διαδικασίες που ακολουθούνται.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και αθλητικών και άλλων εγκαταστάσεων.

Το νέο σύστημα διορισμών στη δημόσια εκπαίδευση, τα προβλήματα και οι προοπτικές.

Τοποθέτηση και λειτουργία κεραίας κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας 5G πλησίον δημοτικού σχολείου.

Η ανάγκη ένταξης της «Οδικής Αγωγής» ως εξιδεικευμένου μαθήματος στη δημόσια εκπαίδευση.

Παροχή καθαρού, δροσερού και πόσιμου νερού στις σχολικές μονάδες.

Αντικατάσταση των υαλοπινάκων στις σχολικές αίθουσες με γυαλί ασφαλείας, ώστε να αποτρέπονται σοβαροί τραυματισμοί.

Η αξιολόγηση των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων στη δημοτική, μέση γενική και μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση.

Η ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας πανεπιστημιακού ιδρύματος στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου.

Το σύστημα εγγραφής των μαθητών και τα προβλήματα που προέκυψαν.

Η διαδικασία σύναψης συμφωνιών ανάπτυξης και συνδιαχείρισης σχολικών υποδομών με ιδιώτες.

Τα προβλήματα παραβατικότητας και εξαρτησιογόνων ουσιών στα σχολεία. Τρόποι πρόληψης, αντιμετώπισης και επίλυσής τους.

Η εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων/μεθόδων μάθησης στο εκπαιδευτικό σύστημα στη βάση ειδικών ενδιαφερόντων των μαθητών λόγω παραβατικής συμπεριφοράς ή άλλων αδυναμιών τους.

Τα προβλήματα που προκύπτουν για τις σχολικές εφορίες λόγω της εφαρμογής της νέας τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην αποκάλυψη του μοναδικού στο είδος του ψηφιδωτού, όπου παριστάνονται οι άθλοι του Ηρακλή στη Λάρνακα.

Η λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων.

Η ανάγκη λειτουργίας του Πολιτιστικού Χωριού Λέμπας σύμφωνα με τους όρους εντολής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ) για τον αθλητισμό στην Κύπρο.

Περίοδος 2025 – 2026: