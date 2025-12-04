Από κόσκινο πέρασε το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, καθώς, χθες η επιτροπή Παιδείας της Βουλής ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτησή του και τώρα ετοιμάζεται για την τελική φάση της διαδικασίας: Κλείσιμο τροπολογιών και τοποθέτηση ώστε το θέμα να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας για τελική απόφαση.

Στο πλαίσιο της χθεσινής συζήτησης, που έγινε στην παρουσία της υπουργού Παιδείας, Αθηνάς Μιχαηλίδου, η Επιτροπή κατάφερε να τροποποιήσει κάποια σημεία του νομοσχεδίου και να καταλήξει σε συγκλίσεις, ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με διαφορετικές προσεγγίσεις και για τα οποία αναμένεται να κατατεθούν σχετικές τροπολογίες.

Τα κυριότερα σημεία, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τη χθεσινή συζήτηση είναι:

>> Η κλίμακα βαθμολόγησης των εκπαιδευτικών παραμένει ως έχει τώρα, δηλαδή στο 40 και όχι στο 100 όπως εισηγείται το νομοσχέδιο. Σημείο για το οποίο υπάρχει έντονη αντίδραση από πλευράς υπουργείου Παιδείας, με την Υπουργό να καλεί τη Βουλή όπως το εξετάσει ξανά αυτό, έστω και την υστάτη.

>> Το επίμαχο σημείο της συμμετοχής του διευθυντή των σχολείων στην αριθμητική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του, παραμένει, αλλά με μείωση του ποσοστού του. Συγκεκριμένα, η βαρύτητα της αριθμητικής συμμετοχής του διευθυντή από το 20% που προνοείται, μειώνεται στο 15% και αυτομάτως αυξάνεται το ποσοστό του επιθεωρητή στο 85%. Υπενθυμίζεται ότι το σημείο αυτό είναι κόκκινο πανί και για τις δύο πλευρές: Από τη μια, το Υπουργείο δεν ήθελε με τίποτα να διαγραφεί η πρόνοια αυτή κι από την άλλη, εκπαιδευτικές οργανώσεις που δεν ήθελαν με τίποτα να περιληφθεί.

>> Σημαντική εξέλιξη που έχει προκύψει είναι η γρηγορότερη εφαρμογή του νέου συστήματος και συγκεκριμένα, από πενταετία φαίνεται να κλειδώνει στην τριετία. Επομένως, αναμένεται ότι το σχέδιο θα εφαρμοστεί πλήρως από τη σχολική χρονιά 2028 – 2029 και όχι το 2030 όπως αρχικά προνοείτο.

>> Ο Ανώτερος Εκπαιδευτικός διατηρείται και φαίνεται πως αντί για δέκα χρόνια στη θέση πριν διεκδικηθεί, η περίοδος να επεκταθεί στα 12. Κάτι που πρότεινε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, ο οποίος υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη συνεδρία πρότεινε όπως διαγραφεί τελείως η θέση του Ανώτερου Εκπαιδευτικού. Κάτι που απέρριψε το Υπουργείο και στη συνέχεια απέσυρε ο κ. Κάρουλλας προτείνοντας τα 12 χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλα σημεία, τα οποία απασχόλησαν και θα απασχολήσουν την Επιτροπή, η οποία θα συνέλθει εκ νέου την επόμενη Τετάρτη για κατάθεση και διαβούλευση επί των τροπολογιών και ετοιμασία της τελικής της τοποθέτησης πριν αποσταλεί το θέμα στην Ολομέλεια του Σώματος. Η συζήτηση στην Ολομέλεια υπολογίζεται να γίνει στις 15 Δεκεμβρίου. Σημειώνεται, επίσης, ότι οι πιο πάνω θέσεις που υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή, προέκυψαν μετά από πλειοψηφία ή και ομοφωνία σε μερικά σημεία.

Η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι υπήρξε μια εποικοδομητική συζήτηση και πως «η έγνοια μας είναι να διατηρηθεί η βασική φιλοσοφία του σχεδίου. Είναι να μπορούμε να καταλήξουμε στην Ολομέλεια και να υπερψηφιστεί ένα σχέδιο για το οποίο να είμαστε όλοι υπερήφανοι, χωρίς σοβαρές εκπτώσεις, οι οποίες θα επηρεάζουν και την επιστημονικότητα, αλλά και τη λειτουργικότητα του σχεδίου».

Από πλευράς του, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, δήλωσε ότι «έχουμε μετρήσει περίπου 16, κεφαλαιώδους σημασίας ζητήματα, τα οποία παραπέμπονται σε Επιτροπές. Δηλαδή, ψηφίζουμε σήμερα κάτι, αλλά η ουσία αυτού θα αποφασιστεί στο μέλλον. Να πω κι εδώ ένα κλασσικό παράδειγμα: Γίνεται πολλή συζήτηση ποιος θα αξιολογεί. Ωστόσο, το πώς θα αξιολογεί και με ποια κριτήρια, ουδείς το ξέρει. Εντοπίσαμε και σήμερα στους Κανονισμούς πάρα πολλά κενά, αντιφάσεις και αντικρουόμενες πρόνοιες».

Ο πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας και βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, απηύθυνε έκκληση προς όλους να μελετήσουν το τελικό κείμενο. «Ακόμη και η συμμετοχή του διευθυντή στην τελική αξιολόγηση, με 15% και 85% των επιθεωρητών, έχουμε βάλει ασφαλιστικές δικλίδες για συμμετοχή του Βοηθού Διευθυντή ή Βοηθού Διευθυντή Α΄ για τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να υποβάλουν ένσταση. Εμείς θεωρήσαμε ότι είναι αδιανόητο, ο άνθρωπος που έχει επαφή με τους εκπαιδευτικούς από το πρωί μέχρι το βράδυ, να μην έχει λόγο στην αξιολόγηση. Είναι κίνητρο και αφορμή να συνεργαστεί με τους Βοηθούς Διευθυντές. Η εφαρμογή των κανονισμών θα είναι το 2028-2029 και υπάρχει χρόνος να τα ζητήσουν το Υπουργείο, οι οργανώσεις και η Βουλή», ανέφερε ο κ. Μυλωνάς, κάνοντας λόγο ακόμα και για απειλές και εκβιασμούς που δέχθηκε για το θέμα.