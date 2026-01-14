Το νομοσχέδιο που επιχειρεί να ρυθμίσει την απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στα υποστηρικτικά προγράμματα του υπουργείου Παιδείας, έφερε στην επιφάνεια διαφωνίες, αντιδράσεις αλλά και αντεγκλήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Όπως διαφάνηκε κατά τη συζήτηση του θέματος σήμερα στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ έχουν σφοδρά παράπονα για τη μη συμμετοχή τους στο διάλογο με το υπουργείο Παιδείας αναφορικά με το εν λόγω θέμα, ενώ ταυτόχρονα διαφάνηκε και μια διαφορά μεταξύ εκπαιδευτικών οργανώσεων και συντεχνιών όσον αφορά στην εκπροσώπηση αυτής της κατηγορίας εργαζομένων καθώς έχουν να κάνουν με θέματα Εκπαίδευσης.

Στην τοποθέτηση του ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Δημήτρης Ταλιαδώρος, αφού κάλεσε την επιτροπή Παιδείας «να αποκαταστήσει την τάξη», λέγοντας πως το υπουργείο Παιδείας πρέπει να επιδεικνύει περισσότερο σεβασμό, σημείωσε ότι η ΟΕΛΜΕΚ αν και έθεσε το θέμα με τα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου από τον Δεκέμβριο του 2023 στην υπουργό Παιδείας, εντούτοις, δεν κλήθηκε στο διάλογο που έγινε με τις συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ. Κάτι που όπως είπε, ισχύει και στην περίπτωση της ΟΛΤΕΚ. Σύμφωνα με τον κ. Ταλιαδώρο, όταν στη συνάντηση της ΟΕΛΜΕΚ με τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Παιδείας στις 8 Ιανουαρίου (στην παρουσία και της Υπουργού), τέθηκε εκ νέου το θέμα αυτό, λέχθηκε ότι η ΟΕΛΜΕΚ θα το δει σύντομα με τον γενικό διευθυντή, σε άλλη συνάντηση.

Την ίδια ώρα όμως, το θέμα για συζήτηση του νομοσχεδίου ήταν ήδη στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίας της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, με τον κ. Ταλιαδώρο να κάνει λόγο για εμπαιγμό από το Υπουργείο. «Το υπουργείο Παιδείας μας χειρίστηκε ως μικρά παιδάκια που δεν θα καταλάβουμε και όταν το μάθουμε αργότερα, θα φωνάξουμε λίγο και όλα θα είναι εντάξει», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ. Συνεχίζοντας έθιξε και το ζήτημα γιατί οι εργαζόμενοι αυτοί, στα υποστηρικτικά προγράμματα του υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με θέματα Εκπαίδευσης, να εκπροσωπούνται από τις συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει οποιοδήποτε θέμα με τις συντεχνίες αλλά με το Υπουργείο. «Πρέπει να το στείλετε πίσω στο υπουργείο Παιδείας για διάλογο.

Είναι εμπαιγμός για δύο εκπαιδευτικές οργανώσεις που ασχολούνται αποκλειστικά με την Εκπαίδευση και δεν έχουν παραρτήματα», ανέφερε ο κ. Ταλιαδώρος στην Επιτροπή για το νομοσχέδιο. Σε αναφορά του δε, σε συνδρομές στις συντεχνίες, αποκάλυψε ότι πριν από χρόνια σε συνομιλία του με κάποιον πρώην γενικό γραμματέα της ΣΕΚ, όταν τον ρώτησε γιατί η συντεχνία ασχολείται με τα εκπαιδευτικά θέματα, του απάντησε: «Δημήτρη, άσε μας να πάρουμε καμιά συνδρομή, έχουμε κρίση…».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση των συντεχνιών και κυρίως των εκπροσώπων της ΣΕΚ (του γενικού γραμματέα Γιώργου Κωνσταντίνου και της εκπροσώπου Κυπρούλας Κυπριανού), οι οποίοι απέρριψαν τα όσα ακούστηκαν.

Αναφορικά με το θέμα της συζήτησης, την εργοδότηση στα προγράμματα του υπουργείου Παιδείας, ο γενικός ταμίας της ΟΛΤΕΚ, Ιάκωβος Κουμή, αφού στήριξη τη θέση ότι δεν έγινε διάλογος με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, εξέφρασε την άποψη ότι η στελέχωση πρέπει να γίνεται από τους καταλόγους εκπαιδευτικών της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, τονίζοντας πως για τα προγράμματα αυτά χρησιμοποιούνται τα δημόσια σχολεία και τα εργαστήριά τους.

Όσον αφορά στο νομοσχέδιο, το οποίο έχει κατατεθεί, ΣΕΚ και ΠΕΟ θέλουν να προχωρήσει άμεσα, όμως με κάποιες τροποποιήσεις σε σημεία με τα οποία διαφωνούν. «Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα για να προκηρυχθούν οι θέσεις», επεσήμανε η κ. Κυπριανού.

Από πλευράς ΠΑΣΕΥ-ΠΕΟ και ΟΕΚΔΥ-ΣΕΚ, οι γενικοί τους γραμματείς, Ανδρέας Κουννής και Γιώργος Κωνσταντίνου αντίστοιχα, αφού αναφέρθηκαν σε βάναυσο και παράνομο κούρεμα εργασιακών δικαιωμάτων, το οποίο υπέστησαν εν μία νυκτί το 2013, χιλιάδες εργαζόμενοι και από μισθωτοί μετατράπηκαν σε αυτοτελώς εργαζόμενοι, δηλαδή με το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, τόνισαν ότι με συνεχείς προσπάθειες και αγώνες τόσο στους δρόμους, όσο και στα δικαστήρια, υποχρεώθηκε η Κυβέρνηση το 2023 να εφαρμόσει τη νομοθεσία ώστε αυτοί οι εργαζόμενοι να μετατραπούν και πάλι σε μισθωτούς.

Σημειώνεται ότι τα σημεία του νομοσχεδίου που θέλουν οι δύο συντεχνίες να τροποποιηθούν αφορούν, σύμφωνα με τις θέσεις τους: