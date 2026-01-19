Καταγγελία για σοβαρό περιστατικό βίας σε βάρος μαθητή Α΄ Δημοτικού σε σχολείο της Πάφου διατυπώνει μητέρα, περιγράφοντας όσα, όπως υποστηρίζει, εκτυλίχθηκαν εντός σχολικής τάξης την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η μητέρα ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τη διεύθυνση του σχολείου ότι ο γιος της είχε τραυματιστεί και έπρεπε να μεταβεί άμεσα για να τον παραλάβει. Όπως αναφέρει, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις της, δεν αντιλήφθηκε το μέγεθος του τραυματισμού μέχρι να φτάσει στο σχολείο. Εκεί, όπως λέει, διαπίστωσε ότι το παιδί της ήταν σοβαρά χτυπημένο και ειδοποίησε αμέσως και τον σύζυγό της.

Η μητέρα σε δηλώσεις της στο ΣΙΓΜΑ, υποστηρίζει ότι το περιστατικό δεν περιορίζεται σε ένα απλό χαστούκι. Υιοθετώντας πλήρως την περιγραφή του παιδιού, καταγγέλλει ότι η δασκάλα τον τράβηξε από το χέρι, τον έσπρωξε και του έβαλε τρικλοποδιά, με αποτέλεσμα να χτυπήσει σε θρανίο συμμαθήτριάς του.

Αποτέλεσμα αυτής της κίνησης ήταν να τραυματιστεί κάτω από το μάτι, όπου είχε μώλωπα, ενώ «έσπασαν τα χείλη του εσωτερικά και είχε αίμα».

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, μετά το περιστατικό σήκωσε το παιδί ξανά από το χέρι, κρατώντας το και περιορίζοντάς το στον πίνακα και δεν του επέτρεψε να μεταβεί στη διεύθυνση για να ζητήσει βοήθεια ούτε να πάει να καθαρίσει το αίμα. Το παιδί, όπως αναφέρεται, το παιδί «το έσκασε» από την άλλη πόρτα της τάξης και έτρεξε να ζητήσει βοήθεια.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η μητέρα, η συγκεκριμένη δασκάλα χειροδίκησε και σε άλλο παιδάκι. «Ένας μαθητής έτρεξε και ζήτησε βοήθεια από την υπεύθυνη της τάξης, η οποία μετέβη στην τάξη και στην διαδρομή συναντήθηκε με το παιδί μου και το βοήθησε να ξεπλύνει τα αίματα», πρόσθεσε.

Η αιτία σύμφωνα με την ίδια, ήταν γιατί το παιδί της «σηκώθηκε από την θέση του και πήγε να καθίσει σε άλλο θρανίο».

Η μητέρα έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία στην Αστυνομία, ενώ έχει ληφθεί κατάθεση και από το παιδί. Ενήμερο για το περιστατικό είναι και το Υπουργείο Παιδείας. Η δασκάλα, σύμφωνα με την μητέρα, εξακολουθεί να διδάσκει κανονικά στο σχολείο, ενώ το παιδί της φοβάται και παραμένει στο σπίτι. Η μητέρα ζητά την απομάκρυνση της συγκεκριμένης δασκάλας για να μπορέσει το παιδί της να επιστρέψει στην κανονικότητα του.

Σε δηλώσεις του στο philenews ο Γιώργος Γιαλλουρίδης, Α’ λειτουργός δημοτικής εκπαίδευσης στο γραφείο του Υπουργείου Παιδείας στην Πάφο, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει καταγγελία από τη μητέρα για επεισόδιο μεταξύ δασκάλας και του παιδιού της. Μάλιστα, όπως ανέφερε ο ίδιος σήμερα μετέβη στο δημοτικό σχολείο όπου συνέβη το περιστατικό ώστε να ξεκινήσει η διερεύνηση της καταγγελίας. Ταυτόχρονα, επιβεβαίωσε πως υπάρχει καταγγελία και στην Αστυνομία από πλευράς των γονέων.