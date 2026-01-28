Οι προτεραιότητες της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Νεολαίας και του Αθλητισμού, περιλαμβάνουν και προωθούν μια ολοκληρωμένη και μαθητοκεντρική προσέγγιση. Σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, η οποία παρουσίασε χθες τις προτεραιότητες αυτές, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, στους πιο πάνω τομείς, η κυπριακή Προεδρία δίνει έμφαση:

Στις διαπραγματεύσεις για τον Κανονισμό Erasmus+ στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028 – 2034, με στόχο ένα πιο συμπεριληπτικό και προσβάσιμο Πρόγραμμα.

Στην ενίσχυση του κύρους και της επαγγελματικής θωράκισης των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα σε σχέση με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στην ενσωμάτωση αναδυόμενων τεχνολογιών.

Στην ενίσχυση της συνεργασίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων για την κινητικότητα.

Στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης των νέων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ ως προς τη φιλικότητα και την αποτελεσματικότητά τους για τους νέους.

Στον τομέα του Αθλητισμού, οι δύο βασικές προτεραιότητες είναι: α) ο Αθλητικός Τουρισμός ως μοχλός Βιώσιμης Ανάπτυξης, με στόχο την υιοθέτηση Συμπερασμάτων του Συμβουλίου και τη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου και β) η Φυσική Δραστηριότητα για την Υγεία (HEPA), με έμφαση στην ενεργό γήρανση, τη συμβουλευτική φυσικής δραστηριότητας και την ψυχική υγεία στον αθλητισμό.

Παράλληλα, όπως εξήγησε η αρμόδια Υπουργός προωθείται ενεργά η μεσογειακή διάσταση στον Αθλητισμό, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και της Αθλητικής Διπλωματίας της ΕΕ, ενώ για τον τομέα της Νεολαίας επισήμανε πως κατά τη διάρκεια της Προεδρίας θα προταθούν δύο Ψηφίσματα προς έγκριση από το Συμβούλιο, ενώ κορυφαίο γεγονός αποτελεί το Συνέδριο Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία από τις 17 έως τις 20 Μαρτίου 2026, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του 11ου Κύκλου του Διαλόγου της ΕΕ για τη Νεολαία.

Επιπρόσθετα, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι η κυπριακή Προεδρία συνοδεύεται από πλούσιο ημερολόγιο εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συμμετοχή των σχολείων, των μαθητών και των εκπαιδευτικών, οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά με καλλιτεχνικές και δημιουργικές δράσεις.

Σημειώνεται ότι στις 29 – 30 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η Άτυπη Συνάντηση υπουργών Παιδείας της ΕΕ, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία». «Οι θεματικές συζητήσεις της συνάντησης επικεντρώνονται στην επένδυση στους εκπαιδευτικούς, στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, την ελκυστικότητα και την παραμονή στο επάγγελμα, καθώς και στη συμβολή της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, σε ευθυγράμμιση με τον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης και το ευρωπαϊκό εξάμηνο», δήλωσε η υπουργός Παιδείας.