Εισήγηση για σύσταση επιτροπής που θα παρακολουθεί την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στα σχολεία, έκανε η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

Η κατάθεση της συγκεκριμένης εισήγησης έγινε από τον πρώην Υπουργό Παιδείας και ιδρυτικό μέλος της Ακαδημίας Ανδρέα Δημητρίου και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου για την ΤΝ, Αντώνη Κάκα, κατά την άτυπη παρουσία τους στην Επιτροπή Παιδείας, το πρωί της Τετάρτης.

Ο Ανδρέας Δημητρίου ανέφερε ότι η επιτροπή θα εισηγηθεί στην πολιτεία την ένταξη της ΤΝ σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, «κατά τρόπον εποικοδομητικό», όπως σημείωσε.

«Θα έχουμε μέσα στο φθινόπωρο μία ημερίδα για το θέμα στο οποίο θα κληθούν πολλοί να καταθέσουν τις απόψεις τους», ανέφερε.

«Ως κοινωνία να εντάξουμε την ΤΝ στην εκπαίδευση με τον τρόπο που πρέπει και να μάθουμε τα παιδιά μας να διαβάζουν και να κρατήσουν τη σκέψη τους ανοιχτή», συμπλήρωσε ο πρώην Υπουργός Παιδείας.

«Πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε αγάπη στα παιδιά για να διαβάζουν βιβλία», σημείωσε ο καθηγητής ΤΝ του Πανεπιστημίου Κύπρου Αντώνης Κάκας.

«Διαβάζοντας και συζητώντας το κείμενο είναι ο τρόπος με τον οποίο ενδυναμώνεται το ανθρώπινο μυαλό και μπορεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο που μπορεί να έχει η πρόχειρη ευφυΐα που μας φέρνει η ΤΝ», πρόσθεσε ο κ. Κάκας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας Παύλος Μυλωνάς, ανέφερε πως «η εισήγησή τους, την οποία υιοθετήσαμε πλήρως η Επιτροπή, αφορά την σύσταση μιας Επιτροπής από την Ακαδημία Τεχνών και Γραμμάτων, το Υπουργείο Παιδείας και τη Βουλή».

«Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει σκοτεινός κόσμος του διαδικτύου για τα παιδιά μας, που προκαλεί έλλειψη συγκέντρωσης, πνευματικής ανάπτυξης, και λειτουργικής ανάπτυξης του εγκεφάλου», πρόσθεσε.

«Η εισήγησή τους είναι η καθιέρωση και η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας, του διαβάσματος δηλαδή βιβλίων, χωρίς να αποκλείουμε την τεχνολογία», κατέληξε ο κ. Μυλωνάς.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ανέφερε πως «η ΤΝ έχει εισβάλει στα σχολεία, στους μικρούς μαθητές μας, στους εργαζομένους. Οδηγεί κυρίως τα παιδιά σε λήθαργο γιατί τα βρίσκουν όλα έτοιμα από αυτήν την αναπτυγμένη τεχνολογία, αντί να αξιοποιήσουμε αυτό το σύστημα στην ορθή κατεύθυνση».

«Το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό και θα πάρουμε πρωτοβουλίες με την Ακαδημία Γραμμάτων, ούτως ώστε να ενημερώσουμε τους πολίτες και κυρίως τους γονείς και τα παιδιά για αυτούς τους σοβαρούς κινδύνους», συμπλήρωσε.

ΚΥΠΕ