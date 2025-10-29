Στο νέο επεισόδιο του LegalMatters Podcast, ο διεθνολόγος Χρίστος Ιακώβου, ειδικός σε ζητήματα Μέσης Ανατολής, αναλύει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και επιχειρεί να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα: πρόκειται για οριστικό τέλος του πολέμου ή για μια εύθραυστη εκεχειρία που μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή; Έχει επιτύχει το Ισραήλ τον στρατηγικό του στόχο ή η Χαμάς εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην περιοχή; Παράλληλα, γίνεται μια εκτενής ιστορική αναδρομή στη δημιουργία και την εξέλιξη της Χαμάς, από τη δεκαετία του ’80 έως σήμερα, με ανάλυση της ιδεολογίας, της δομής και του ρόλου της στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Συζητούμε επίσης για τον ρόλο των ΗΠΑ, της Τουρκίας, της Κύπρου και της διεθνούς κοινότητας στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Μια αποκαλυπτική και σε βάθος συζήτηση για το τι πραγματικά σημαίνει «η επόμενη μέρα στη Γάζα».

