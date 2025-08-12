Έπειτα από καθυστερήσεις 15 χρόνων μπήκε στις ράγες υλοποίησης η δημιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αλυκών Λάρνακας, που έχει ως στόχο την ανάδειξη του σημαντικότερου φυσικού πλούτου της πόλης. Ο Δήμος Λάρνακας, ως αναθέτουσα Αρχή, προκήρυξε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το έργο, που έχει προκαταρκτική εκτίμηση τα €2.6 εκατ. και θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό €245.000, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να καταθέσουν προσφορές μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2025.

Το Περιβαλλοντικό Κέντρο θ’ ανεγερθεί στην περιοχή της Στέγης Άγιος Χαράλαμπος (πρώην Λεπροκομείο), που παρουσιάζει εδώ και πολλά χρόνια εικόνα εγκατάλειψης, ενώ προβλέπεται και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, που εμπίπτει σε περιοχή natura. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, το εμβαδόν του χώρου ανάπτυξης ανέρχεται σε περίπου 41.227 τ.μ. Η έκταση εμπίπτει σε κρατική δασική γη και αποτελεί μέρος του Κρατικού Δάσους Αλυκής.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης (ΚΠΕ,) μαζί με τον περιβάλλοντα του χώρο, έχουν επιφάνεια ανάπτυξης περίπου 15.000 τ.μ. Το κτήριο του ΚΠΕ, το οποίο θα έχει εμβαδόν 695 τ.μ., θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, χώρο υποδοχής, γραφεία, αίθουσα εκθεμάτων, αίθουσα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εργαστήριο, βιβλιοθήκη και καφετέρια με υπαίθρια εστίαση. Το ΚΠΕ θα προβάλλει τον οικολογικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιοχής και θα πραγματοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για ομάδες επισκεπτών. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν και θα προβληθούν εκθέματα σχετικά με τα οικολογικά/ περιβαλλοντικά και πολιτιστικά στοιχεία της προστατευόμενης περιοχής (όπως το υδραγωγείο Καμάρων).

Στον περιβάλλοντα χώρο, εξάλλου, προβλέπονται, ήπιες παρεμβάσεις με στόχο τη διαμόρφωσή του σε οργανωμένο πάρκο ενταγμένο στην προστατευόμενη περιοχή Natura 2000. Το πάρκο θα περιλαμβάνει μονοπάτια, θέσεις θέασης, παγκάκια, ενημερωτικές πινακίδες, οργάνωση χώρων κυκλοφορίας και κατάλληλο φωτισμό. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στοχεύουν, όπως αναγράφεται στους όρους του διαγωνισμού, «στην ανάδειξη του χαρακτήρα της προστατευόμενης περιοχής Natura 2000, στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας και του ευρύτερου κοινού, καθώς και στη διασφάλιση της αρμονικής ένταξης των επεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον».

Λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος προστασίας της περιοχής – ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (CY600002 Αλυκές Λάρνακας) – και των περιορισμών που θέτει η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για την προστασία της φύσης και της άγριας ζωής, έγινε, σύμφωνα με τον Δήμο Λάρνακας, «η απαραίτητη και διεξοδική εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον» και καθορίστηκαν οι Πρόνοιες και οι Περιβαλλοντικοί Όροι, οι οποίοι θα πρέπει να ενσωματωθούν στις προτάσεις των διαγωνιζομένων.