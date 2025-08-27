Σημαντικές περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας, περιλαμβανομένων τμημάτων του Δήμου Λακατάμειας (Λακατάμεια, Τσέρι, Ανθούπολη) και της κοινότητας Εργατών, αντιμετωπίζουν διακοπή υδροδότησης εξαιτίας βλάβης σε αγωγό τροφοδότησης του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), όπως ανακοίνωσε ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας.

Ο αγωγός του ΤΑΥ τροφοδοτεί με νερό τις υδατοδεξαμενές του ΕΟΑ και άλλες κοινότητες της επαρχίας που δεν υπάγονται στα όρια του Οργανισμού. Λόγω της παρατεταμένης διάρκειας των εργασιών αποκατάστασης, τα διαθέσιμα αποθέματα νερού στις δεξαμενές του ΕΟΑ εξαντλήθηκαν, οδηγώντας σε πλήρη διακοπή της παροχής.

Το ΤΑΥ προχωρεί σε εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επανέναρξης της ροής προς τις υδατοδεξαμενές.

Ενέργειες του ΕΟΑ για αποφυγή τέτοιων περιστατικών στο μέλλον

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας μετά τη σύσταση του τον Ιούλιο του 2024, προχώρησε σε αξιολόγηση της χωρητικότητας των υφιστάμενων δεξαμενών της περιοχής. Στη βάση της εν λόγω αξιολόγησης κρίνοντας ότι η χωρητικότητα ήταν μειωμένη, ο ΕΟΑ προχώρησε στην ανέγερση νέας μεγαλύτερης υδατοδεξαμενής τύπου GLS για την υδροδότηση της περιοχής του Δήμου Λακατάμειας.

Η εν λόγω δεξαμενή η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία πριν το τέλος του χρόνου, θα αυξάνει την αυτονομία και επάρκεια νερού από 13 σε 37 ώρες, σε περίπτωση διακοπή της τροφοδότησης από το ΤΑΥ.