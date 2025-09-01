Ολόκληρο αεροδρόμιο, που εξυπηρετεί 40 έως 80 πτήσεις την ημέρα, λειτουργεί με μόλις ενάμιση ιμάντα αποσκευών. Το αποτέλεσμα είναι αφόρητη ταλαιπωρία για επιβάτες και προσωπικό, χάος στις αφίξεις, κίνδυνοι ασφάλειας και εικόνα χώρας που ντροπιάζει.

Αυτό καταγγέλλει ο Αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, σε συνέχεια των χθεσινών του αναφορών για τις την δυσλειτουργία εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης στο αεροδρόμιο. Αυτή τη φορά ο Αντιδήμαρχος Πάφου βάζει στο κάδρο και την διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων, Hermes Airports, υποστηρίζοντας ότι δείχνει να ενδιαφέρεται αποκλειστικά για τις εισπράξεις. Δεν φροντίζει να συντηρήσει ούτε να επεκτείνει τις βασικές υποδομές, καταγγέλλει, ενώ αντί να επιδιορθώσει και να προσθέσει ιμάντες, κυνηγά την προέκταση για περισσότερα έσοδα. Στον βωμό του κέρδους θυσιάζονται η ποιότητα των υπηρεσιών και η ασφάλεια των πτήσεων, τονίζει.

Οι εταιρείες που νοικιάζουν χώρους πληρώνουν κανονικά, αλλά οι υποδομές, που είναι καθαρά ευθύνη της Hermes, μένουν στο έλεος, επισημαίνει ο κ. Ονησιφόρου, καλώντας την διαχειρίστρια εταιρεία να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της, επιδιορθώνοντας τους ιμάντες, τοποθετώντας επιπρόσθετους για να καλύπτει τον φόρτο πτήσεων και σταματώντας να αντιμετωπίζει τον κόσμο σαν πηγή εσόδων και τίποτα παραπάνω.

Ήμαρτον πια με την προχειρότητα, καταλήγει ο Αντιδήμαρχος Πάφου.