Η χθεσινή επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, πέρα από την τέλεση των εγκαινίων τριών σημαντικών αναπτυξιακών έργων συνοδεύτηκε από την εξαγγελία για την ανέγερση νέου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς και για την προώθηση του νέου αυτοκινητόδρομου Πάφου-Πόλης.

Οι εξαγγελίες αυτές έγιναν δεκτές με ικανοποίηση από τους βουλευτές Πάφου Χρύσανθο Σαββίδη, Χαράλαμπο Πάζαρο και Ηλία Μυριάνθους που παρέστησαν στις χθεσινοβραδινές τελετές.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, με ανακοίνωση του τονίζει ότι η ανέγερση νέου νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό και όχι μόνο έργο, το οποίο επιβαλλόταν να γίνει εδώ και αρκετά χρόνια, αφού το υφιστάμενο νοσοκομείο με τίποτα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κατοίκων του διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς. Το νέο νοσοκομείο θα ανεγερθεί στον χώρο που ήταν παλιά το 356 τάγμα Πεζικού. Ένας χώρος, για τον οποίο είχαμε εισηγηθεί ότι θα έπρεπε να αξιοποιηθεί με έργα προς όφελος των κατοίκων και όχι να είναι χώρος σκυβάλων, αναφέρει.

Χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση την εξαγγελία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος δείχνει για άλλη μια φορά την ευαισθησία του στα θέματα υγείας και φροντίδας των κατοίκων ακριτικών περιοχών, τονίζει ο κ. Σαββίδης. Σημαντική συμβολή στην χθεσινή εξαγγελία είχε και ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός, ο οποίος από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του, είχε θέσει στις προτεραιότητές του το συγκεκριμένο έργο.

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι με συνεχή προσπάθεια και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Η επιμονή, η κατάθεση επιχειρημάτων, η ανάδειξη της αναγκαιότητας του έργου και κυρίως η συνεχής παρουσία μας δίπλα στους κατοίκους της περιοχής ενίσχυσε την προσπάθειά μας και στο τέλος πετύχαμε να πείσουμε τον πρόεδρο και την κυβέρνηση να πάρουν την πολιτική απόφαση, επισημαίνει.

Με τον ίδιο ζήλο συνεχίζουμε τον αγώνα, ώστε να τηρηθούν με ευλάβεια τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί και το έργο να ξεκινήσει γρήγορα. Είμαι βέβαιος ότι τόσο ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης όσο και ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Δαμιανός, αλλά και ευρύτερα η κυβέρνηση, για άλλη μια φορά θα είναι οι βασικοί μας συνοδοιπόροι και σε αυτόν τον αγώνα, καταλήγει ο κ. Σαββίδης.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζουν επίσης την εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για ανέγερση νέου νοσοκομείου στη Πόλη Χρυσοχούς, με κοινή τους ανακοίνωση, οι βουλευτές του ΔΗΣΥ και της ΕΔΕΚ, Χαράλαμπος Πάζαρος και Ηλίας Μυριάνθους.

Η εξαγγελία είναι συνέχεια της υπόσχεσης που μας δόθηκε από τον Πρόεδρο στην κατ’ ιδίαν συνάντηση που πραγματοποιήσαμε στις 29 Μαίου από κοινού στο Προεδρικό, τονίζουν οι δύο βουλευτές, όπου παραδώσαμε στον Πρόεδρο εμπεριστατωμένη τεχνοκρατική εισήγηση του Ανδρέα Νικολάου υποδεικνύοντας τον χώρο του παλιού ΚΕΝ ως τον κατάλληλο χώρο ανέγερσης.

Η ανέγερση του νέου νοσοκομείου είναι εξέχουσας σημασίας για την βιωσιμότητα και ευημερία του διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς, θα αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και φροντίδας των πολιτών της περιοχής αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη του διαμερίσματος, αναφέρουν οι κ. Πάζαρος και Μυριάνθους. Μας είχε επίσης υποσχεθεί να ενεργήσει χωρίς καθυστέρηση για την εξεύρεση του αναγκαίου κονδυλίου για υλοποίηση του έργου, υπόσχεση που τηρήθηκε.