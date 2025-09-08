Η εκστρατεία οδικής ασφάλειας που για τέταρτη συνεχή χρονιά προωθούν οι τουριστικοί και κοινωνικοί φορείς της επαρχίας Πάφου με τίτλο: «Ας μοιραστούμε τους δρόμους με ασφάλεια», εισέρχεται πλέον στη δεύτερη φάση της. Μετά το διάλειμμα λόγω των διακοπών του Αυγούστου, η καμπάνια επαναρχίζει και θα καλύψει το διάστημα από Σεπτέμβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2025.

Κύριος στόχος της εκστρατείας είναι να σταλούν μηνύματα τόσο σε ποδηλάτες όσο και σε αυτοκινητιστές, ότι οι δυο χρήστες του οδικού δικτύου μπορούν να συνυπάρχουν, με σεβασμό αμφοτέρων ώστε η ποδηλασία να διενεργείται με ασφάλεια. Η εκστρατεία είναι σχεδιασμένη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και προωθείται κατά κύριο λόγο στο κοινό της επαρχίας Πάφου. Οι φορείς που την υλοποιούν προωθούν ενεργά τον ποδηλατικό τουρισμό για αυτό η προσπάθεια αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την φιλικότητά που θα πρέπει να έχει η επαρχία στους ποδηλάτες ως ποδηλατικός προορισμός αλλά και με την γενικότερη στρατηγική για χρήση του ποδηλάτου ως εναλλακτική μορφή μετακίνησης φιλικής προς το περιβάλλον, αναφέρει σχετική ανακοίνωση