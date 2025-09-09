Έχει ανασταλεί η πολεοδομική έγκριση που αφορούσε τη μετατροπή μέσω διαμορφώσεων και επεκτάσεων του Ζ’ Δημοτικού Σχολείου Πάφου και του Α’ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Πάφου, με σκοπό τη δημιουργία νέου Γυμνασίου και νέου Δημοτικού Σχολείου στο κέντρο της πόλης. Αυτό αποκάλυψε μιλώντας χθες στον «Φ» ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Χρύσανθος Σαββίδης, εκφράζοντας έκπληξη και έντονο προβληματισμό για την εξέλιξη αυτή, την οποία αποδίδει σε ενέργειες από πλευράς Δήμου Πάφου.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, τονίζει ο αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, ζητήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως να μελετηθούν εκ νέου τα σχετικά σχέδια, με αποτέλεσμα να καθυστερεί σημαντικά η υλοποίηση ενός έργου που έχει άμεση και επιτακτική ανάγκη η τοπική κοινωνία.

Η αναστολή αυτή φαίνεται να προήλθε ύστερα από αντίδραση του ίδιου του Δήμου Πάφου, υποστηρίζει, γεγονός που γεννά εύλογα ερωτήματα, αφού ο ίδιος ο Δήμος ήταν αυτός που αρχικά στήριξε την ιδέα δημιουργίας νέων σχολικών μονάδων.

Δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι το νέο Νικολαΐδειο Γυμνάσιο προβλέπεται να καλύπτει 450 μαθητές, ενώ το νέο Δημοτικό Σχολείο θα μπορεί να φιλοξενήσει 300 παιδιά, επισημαίνει ο Χρύσανθος Σαββίδης, κάνοντας λόγο για αριθμούς που καταδεικνύουν ξεκάθαρα το μέγεθος της ανάγκης για άμεση προώθηση των έργων.

Σε μια περίοδο που η Πάφος αντιμετωπίζει πιεστικές ανάγκες σε σχολικές υποδομές, αρνούμαι να κατανοήσω πώς είναι δυνατόν να εγείρονται προσκόμματα εκ των έσω, τόνισε. Η αναβολή αυτή δεν πλήττει κανέναν άλλο πέραν των παιδιών, των γονιών και των εκπαιδευτικών της Πάφου, που βλέπουν τις προσδοκίες τους για σύγχρονες και επαρκείς σχολικές μονάδες να παραμένουν μετέωρες.

Η ευθύνη όλων των αρμόδιων φορέων είναι μεγάλη, αναφέρει. Ευελπιστώ πως θα επικρατήσει η λογική, ώστε να ξεπεραστούν οι όποιες αδικαιολόγητες αντιστάσεις και να επισπευσθεί η διαδικασία. Η Πάφος δεν έχει ανάγκη από προσκόμματα , έχει ανάγκη από σχολεία, καταλήγει.