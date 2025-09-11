Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Πάφου το μεσημέρι, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε για αδιευκρίνιστες ακόμη αιτίες κοντά σε συγκροτήματα κατοικιών στην περιοχή Τρεμιθούσας.

Η φωτιά κατέκαυσε άγρια βλάστηση και χόρτα στην περιοχή δίπλα από κτηριακά συγκροτήματα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις κατοικίες, ενώ η ένταση της φωτιάς αυξήθηκε ιδιαίτερα λόγω των σκουπιδιών που υπάρχουν στην περιοχή.

Η επέμβαση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα αναφορικά με τα κτήρια, στα οποία διαμένουν κυρίως αλλοδαποί εργαζόμενοι.