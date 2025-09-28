Για μια ακόμη φορά, ένα αυτοκίνητο ενώ ήταν εν κινήσει στην Πάφο, πήρε φωτιά, χωρίς ευτυχώς οι επιβαίνοντες σε αυτό να έχουν σοβαρότερες συνέπειες.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι στην πολυσύχναστη λεωφόρο Μεσόγης, όταν αυτοκίνητο σαλούν λαμπάδιασε υπό συνθήκες που διερευνά η Πυροσβεστική και η Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία. Ο οδηγός κατάφερε να το ακινητοποιήσει με ασφάλεια μόλις αντιλήφθηκε τους πρώτους καπνούς, και τόσο αυτός όσο και άλλα δύο άτομα που επέβαιναν στο όχημα εξήλθαν από αυτό χωρίς να διατρέξουν κίνδυνο.

Από τις πρώτες εξετάσεις, εκτιμάται ότι η φωτιά προκλήθηκε λόγω μηχανικού προβλήματος.