Το φράγμα του Μαυροκόλυμπου είναι πλέον λειτουργικά πανέτοιμο. Αυτό επισημαίνει με δηλώσεις του στον «Φ» ο Επαρχιακός Μηχανικός του ΤΑΥ Πάφου, Χάρης Κασιουλής, τονίζοντας ότι εδώ και λίγες μέρες οι κατασκευαστικές εργασίες για την επιδιόρθωση της μεγάλης βλάβης που παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιανουάριο έχουν ολοκληρωθεί και πλέον το φράγμα είναι ουσιαστικά σε πλήρη λειτουργία. Αυτό που απομένει πια, είναι να δούμε και τις βροχοπτώσεις στην Πάφο, είπε, προκειμένου να αρχίσει να γεμίζει ο αποθηκευτήρας του φράγματος.

Ο κ. Κασιουλής τόνισε ότι ο Μαυροκόλυμπος είναι πλέον επανασυδεδεμένος με το αρδευτικό δίκτυο της Πάφου και έτοιμος να δεχθεί τις ποσότητες νερού που θα φέρει η φετινή βροχόπτωση του υδρολογικού έτους. Το σύστημα εκκένωσης του φράγματος, που παρουσίασε την μεγάλη βλάβη και συνέτεινε στο να χαθούν όλες οι ποσότητες νερού που ήταν αποθηκευμένες, έχει πλέον αποκατασταθεί, ενώ έγιναν και οι απαραίτητες επιπρόσθετες εργασίες βελτίωσης για αποφυγή μελλοντικού προβλήματος.

Ο επικεφαλής του Τμήματος Υδάτων Πάφου διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο φράγμα είναι μεν συνδεδεμένο με το μεγάλο αρδευτικό έργο Πάφου, με πηγή το διυλιστήριο στον Ασπρόκρεμμο, ωστόσο όπως τόνισε αυτή την περίοδο δεν υπάρχουν τα πλεονάσματα παραγόμενου επεξεργασμένου νερού που θα επέτρεπαν εν αναμονή των βροχών να εισρεύσουν ποσότητες από τη μονάδα του Ασπρόκρεμμου στον Μαυροκόλυμπο. Αυτό θα γίνει, είπε, σε κατοπινό στάδιο, όταν οι ανάγκες και η ζήτηση νερού από την μονάδα δεν θα είναι τόσο μεγάλες όσο σήμερα. Μέχρι τότε, είπε, ο Μαυροκόλυμπος αναμένει τις βροχοπτώσεις για να αρχίσει να γεμίζει και πάλι με νερό για την γεωργία της χαμηλής δυτικής Πάφου.

Ο κ. Κασιουλής κατέληξε λέγοντας ότι μετά την πλήρη επαναφορά του φράγματος σε καθεστώς λειτουργίας, σε αυτό συνεχίζονται κάποιες βελτιωτικές εργασίες που δοθείσης της ευκαιρίας θα αναβαθμίσουν ακόμη περισσότερο τις λειτουργικές του δυνατότητες και οι οποίες δεν επηρεάζουν καθόλου την σημερινή λειτουργία του φράγματος.