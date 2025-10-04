Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο, στην κοινότητα Φύτη της επαρχίας Πάφου η 2η γιορτή του φημισμένου παγκοσμίως Φυθκιώτικου υφαντού. Η γιορτή θα διεξαχθεί στην πλατεία του χωριού και στο Πολιτιστικό Κτήριο Φύτης.

Σκοπός του φεστιβάλ, σύμφωνα με τους οργανωτές, είναι οι επισκέπτες να γνωρίσουν το μοναδικό Φυθκιώτικο Υφαντό του αργαλειού , την ιστορία του όπως και τις παραδόσεις, ήθη και έθιμα του τόπου μας. Τα σπίτια των υφαντριών θα είναι ανοικτά για επίσκεψη και επίδειξη ύφανσης του Φυθκιώτικου, ενώ και το Μουσείο Υφαντικής στην Πλατεία του χωριού θα είναι ανοικτό για επίσκεψη. Στο Πολιτιστικό Κτίριο Φύτης θα γίνονται επίσης το διήμερο αυτό επιδείξεις ύφανσης του Φυθκιώτικου.

Με την ευκαιρία αυτή, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν και τον αρχαιότερο δρυ γίγαντα της Κύπρου, ηλικίας πέραν των 800 ετών, ενώ στην κοινότητα τις δύο ημέρες του φεστιβάλ θα διοργανώνονται πολλές εκδηλώσεις για παιδιά και μεγάλους.

Η γιορτή θα πραγματοποιείται από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ κάθε μέρας.