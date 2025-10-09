Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑ Λάρνακας) ανακοίνωσε ότι αύριο, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί διακοπή παροχής νερού στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κελλιών από τις 6:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης.

Ο ΕΟΑ Λάρνακας καλεί τους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού κατά τη διάρκεια της διακοπής, ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους από τα αποθέματα που διαθέτουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών τους.

Ο Οργανισμός απολογείται για την ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.