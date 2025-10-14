Με επιτυχία και έντονη συγκίνηση ολοκληρώθηκε ο φιλανθρωπικός αγώνας δρόμου «Every Step Counts», μια πρωτοβουλία του Destination Fitness σε συνεργασία με το Nicholas Zoe Foundation,που είχε ως στόχο τη στήριξη της έρευνας για τον παιδικό καρκίνο.

Οι επτά δρομείς του Destination Fitness κάλυψαν μια απόσταση 160 χιλιομέτρων από την Πάφο μέχρι τη Λευκωσία, μεταφέροντας μαζί τους ένα μήνυμα δύναμης, ελπίδας και προσφοράς. Κάθε βήμα σε αυτή τη διαδρομή ήταν αφιερωμένο στα παιδιά που παλεύουν με το σάρκωμα και στις οικογένειές τους που δεν σταματούν να ελπίζουν.

Το Nicholas Zoe Foundation, εμπνευσμένο από τη μνήμη του Νικόλα Αρτεμίου, εργάζεται αδιάκοπα για τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων στο Boston Children’s Hospital, που επικεντρώνονται σε νέες, λιγότερο επεμβατικές και πιο αποτελεσματικές θεραπείες.

Η πρωτοβουλία του Destination Fitness εντάσσεται στη φιλοσοφία Move More και στην αποστολή του γυμναστηρίου να κινεί ανθρώπους όχι μόνο σωματικά, αλλά και συναισθηματικά, ενώνοντας τους μέσα από πράξεις που κάνουν τη διαφορά.

Στον τερματισμό, αρκετός κόσμος περίμενε συγκινημένος για να υποδεχθεί τους δρομείς, μαζί με την μητέρα του Νικόλα και Πρόεδρο του Nicholas Zoe Foundation, Αλεξία Ποταμίτου, η οποία απευθυνόμενη στους δρομείς είπε χαρακτηριστικά ότι οδήγησαν τα πόδια τους με την ψυχή τους.

Αποδείξατε ότι η αποστολή του Νικολή να μην πονέσει άλλο παιδί όπως αυτός, είναι ιερή. Ξεπεράσατε τον εαυτό σας και αποτελείτε έμπνευση για όλους μας, τόνισε η κ. Ποταμίτου.

Η ανταπόκριση του κοινού, των μελών του γυμναστηρίου και των υποστηρικτών ήταν συγκινητική. Οι δωρεές που συγκεντρώθηκαν θα συμβάλουν ουσιαστικά στη συνέχιση του έργου του ιδρύματος, υπενθυμίζοντας σε όλους μας πως η κίνηση μπορεί να γίνει δύναμη ζωής.

Οι εισφορές παραμένουν ανοιχτές μέσω του επίσημου συνδέσμου του ιδρύματος: www.nicholaszoefoundation.com/donations