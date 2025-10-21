Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην Αμαργέτη της Πάφου, το συμμετοχικό εργαστήρι «Πάμε Αμαργέτη: A Culture and Sustainability Lab», στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου, στα πλαίσια του Φεστιβάλ της κοινότητας.

Το συμμετοχικό εργαστήριο περιλάμβανε εργαστήρια καινοτόμων, εφαρμοσμένων, συμμετοχικών ερευνητικών μεθοδολογιών με στόχο να εντοπιστούν τα κενά και οι ανάγκες τα οποία παρεμποδίζουν την κινητοποίηση των φορέων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα προς την πράσινη μετάβαση, καθώς και εκπαίδευση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την αντιμετώπιση τους.

Καλλιτέχνες, δημιουργοί, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανισμών και νέοι επαγγελματίες από τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα από όλη την Κύπρο, συνεργάστηκαν για την συνδιαμόρφωση λύσεων που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα έναντι της κλιματικής κρίσης.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες περιηγήθηκαν σε τοπικούς παραγωγούς και μικρές επιχειρήσεις, για να γνωρίσουν εφαρμοσμένες πρακτικές αειφορίας και κυκλικής οικονομίας για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης μέσω της ενδυνάμωσης της τοπικής παραγωγής. Το πρόγραμμα έκλεισε με την προβολή ταινιών της Έφης Σπύρου.

Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών και Έρευνας, Ακτή, Δρ. Ξένια Λοϊζίδου, δήλωσε ότι πολιτισμός και αειφορία πάνε μαζί. Το κλιματικό χάος και η περιβαλλοντική υποβάθμιση, μόνο με συνεργασίες και καινοτομία μπορούν να αντιμετωπιστούν και με την αναγνώριση των τοπικών κοινωνιών ως τον πυρήνα της αειφορίας, τόνισε.

Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Πολιτισμού, Δρ. Βασιλικής Κασσιανίδου και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Technopolis 20, τη Στέγη Χορού Λευκωσίας, και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αμαργέτης.

Το συμμετοχικό αυτό εργαστήρι ταξιδεύει σε Μάλτα και Αθήνα, τον Ιανουάριο και Μάιο του 2026, αντίστοιχα, με ένα «Bootcamp» Αειφορίας να ακολουθεί στην Κύπρο, το Καλοκαίρι του 2027, με την συμμετοχή καλλιτεχνών και δημιουργών από Ελλάδα, Μάλτα και Κύπρο.