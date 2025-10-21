Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε πριν από μερικές ημέρες η οδός Λήδρας, όπως και πολλές άλλες περιοχές ανά το Παγκύπριο, σύμφωνα με καταγγελία του ΕΛΑΜ.

Σε ανακοίνωσή του το κόμμα αναφέρει ότι «τα ίδια εγκληματικά στοιχεία που έχουν επανειλημμένως προκαλέσει αναταραχές, βρέθηκαν ξανά στο προσκήνιο, δημιουργώντας χάος και με τις ποινικά κολάσιμες πράξεις τους ενισχύουν το αίσθημα ανασφάλειας των συμπολιτών μας».

Το ΕΛΑΜ σημειώνει πως «οι εικόνες προκαλούν αποτροπιασμό, ενώ για ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται αθώοι συμπατριώτες μας είδαν την ίδια τη σωματική τους ακεραιότητα να τίθενται σε κίνδυνο».

«Δεν μπορεί να επιτρέψουμε ως πολιτεία να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση», συνεχίζει η ανακοίνωση. «Ως ΕΛΑΜ», προστίθεται, «απαιτούμε ενίσχυση της αστυνόμευσης στις περιοχές όπου παρατηρείται έξαρση παραβατικής και εγκληματικής δραστηριότητας και λήψη ουσιαστικών και άμεσων μέτρων, που να αποτρέπουν την υποτροπή παρόμοιων φαινομένων. Φτάνει πια να επιδεικνύομε ανοχή».

Ταυτόχρονα, το ΕΛΑΜ ενημερώνει ότι σύντομα θα διευθετηθούν συναντήσεις με τα αρμόδια υπουργεία, ώστε το κόμμα να παρουσιάσει τις εισηγήσεις και προτάσεις του για αποκατάσταση της δημόσιας τάξης.