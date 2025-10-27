Ο Δήμος Λεμεσού ανακοίνωσε νέα ρυθμιστικά μέτρα στην τροχαία κίνηση, τα οποία τίθενται σε ισχύ από τις 29 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της Α’ Φάσης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που περιλαμβάνει λεωφορειολωρίδες και ποδηλατολωρίδες.

Τα μέτρα εγκρίθηκαν με τη συγκατάθεση του Αρχηγού της Αστυνομίας Κύπρου και σύμφωνα με τους Δημοτικούς Κανονισμούς Λεμεσού 2006.

Κύριες ρυθμίσεις:

Μονοδρόμηση της οδού Εμανουήλ Ροΐδη , από τη συμβολή με την οδό Γρίβα Διγενή μέχρι την οδό Αγίας Ζώνης, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση από Γρίβα Διγενή προς Αγίας Ζώνης.

Μονοδρόμηση των οδών Θέκλας Λυσιώτη και Ευαγόρα Παπαχριστοφόρου, από τη συμβολή με την οδό Αγίας Ζώνης μέχρι την οδό Γρίβα Διγενή, με επιτρεπόμενη κατεύθυνση από Αγίας Ζώνης προς Γρίβα Διγενή.

Σε όλους τους προαναφερόμενους δρόμους, το όριο ταχύτητας μειώνεται στα 30 χλμ/ώρα.

Ο Δήμος Λεμεσού υπενθυμίζει ότι οι παραβάτες των ρυθμίσεων υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως προβλέπεται στον περί Δήμων Νόμο και στους Δημοτικούς Κανονισμούς Λεμεσού 2006.